Preselección yumurina engrasa la maquinaria con vistas a Serie Nacional

La preselección de los Cocodrilos de Matanzas inició esta semana los entrenamientos de cara a la venidera edición 65 de la Serie Nacional de Béisbol, donde perseguirán el objetivo de revalidar la corona conquistada la pasada contienda.

La armada roja y amarilla desarrolla la primera de las siete semanas pautadas en el entrenamiento en las instalaciones de la Universidad de Matanzas, recinto que servirá como cuartel general en la preparación de los vigentes monarcas domésticos.

La puesta a punto de los reptiles estará a cargo del preparador Alexis García Ponce de León, quien asumirá la responsabilidad de preparador físico para la venidera contienda, aunque en los últimos años ha estado vinculado como apoyo al equipo yumurino.Ponce de León comentó que en estos primeros días han venido realizando unas pruebas técnicas para conocer el estado físico de los atletas y a la vez encaminar las bases para el trabajo que tienen pensado realizar.

“Los entrenamientos están enfocados a potenciar la velocidad en función de la ofensiva y también en contribuir a que nuestros bateadores de largometraje mejoren la capacidad de golpeo, a partir de la aceleración del swing”.

“Ya los muchachos tienen muy buena base del trabajo en arena que se realizó en las dos preparaciones para las Series Nacionales pasadas; ahora lo que estamos buscando es convertir esa fuerza general alcanzada en potencia”.

“Con los atletas que vienen tras haber sufrido lesiones, el trabajo está orientado a mantener su recuperación y que se vayan integrando poco a poco a la actividad física; en el caso de los que han desarrollado un volumen alto de trabajo en el último año, se les dio un período de disminución de carga y paulatinamente irán ascendiendo en las cargas”.

El olímpico Jonder Martínez, una vez más fungirá como entrenador principal del staff de serpentineros de los matanceros.

El profesor comentó que tiene muchas esperanzas con el pitcheo yumurino y que, pese a la actuación de la Liga Élite, tienen un buen grupo de cara a la competencia, donde destacan figuras como Silvio Iturralde, Yosney García y Royland Averoff.

“En el caso de los atletas que vienen lesionados como Renner Rivero, Dennis Quesada, Silvio Iturralde y Yan Carlos Lorenzo, el período pos lesión ha sido satisfactorio y han podido incorporarse sin problemas a la preparación”.

“Rivero y Quesada han podido lanzar sin sentir molestias y la intención es que sigan entrenando como hasta el momento y poco a poco eleven el volumen de trabajo para fortalecer el brazo”.

“Tenemos un cúmulo elevado de pitcheres jóvenes que vienen del juvenil y otros de la categoría sub 23, como los casos de Víctor Olivero, el zurdo Oscar David Piñera, y Charly Fumero, quien en su momento fue jugador de posición y realizó la transición a pitcher”.

“A la afición matancera la invitamos a que confíen en nosotros y en los muchachos.Todos estamos trabajando por el objetivo de pelear por el campeonato nuevamente y darles el alegrón que se merecen”.

Con la vista puesta en pelear una vez más por el campeonato cubano los Cocodrilos de Matanzas engrasan la maquinaria con la supervisión del colectivo de dirección, que bajo el ardiente sol veraniego no sede en el empeño de lograr el mejor resultado para la provincia.