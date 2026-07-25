Zenén Calero: No me equivoqué al decidir la carrera de mi vida

No me equivoqué al decidir que esta carrera fuera mi vida, sostuvo hoy Zenén Calero Medina, reconocido diseñador escénico de esta ciudad, durante el espacio «Conversando Con», propuesta novedosa con sede en la Sala de Conciertos José White.

La iniciativa, dispuesta a brindar al público de la Atenas de Cuba un acercamiento a la trayectoria de personalidades destacadas en la urbe de ríos y puentes desde su propia voz, abrigó esta tarde al también fundador de la Compañía Teatro de las Estaciones junto a Rubén Darío Salazar Taquechel, ambos reconocidos con el Premio Nacional de Teatro (2020).

Entre amigos, actores del grupo titiritero y seguidores fieles de Las Estaciones, transcurrió el intercambio, oportuno además, para reconocer la obra del Rey Midas del teatro para niños, como lo conocen muchos en la Ciudad de los Puentes y ofrecer ese calor necesario del auditorio.

El encuentro contó con la voz dulce de Olga Blanco Rodríguez, solista y cómplice desde la música de puestas en escena, quien interpretó temas de la autoría de Raúl Valdés, llevados a las tablas de la Sala Pepe Camejo en obras como «Un Rastro en las Estrellas».

Impregnaron el espacio de esa esencia propia de Calero Medina, bocetos de personajes entre los que resalta Irene perteneciente a «La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntó», se incluyó además a Pelusín del Monte, Títere Nacional de Cuba, así como también carteles y objetos incluidos en puestas queridas como «Todo está cantando en la Vida».

Fue una tarde hermosa, en ocasiones uno piensa que abordar temas relacionados con una especialidad entre tantas en el teatro no resulta interesante para el público, este encuentro confirma cuánto disfruto hablar de lo que hago y si para los presentes devino motivación, entonces ya estoy realizado, enfatizó Calero Medina.