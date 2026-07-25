Remera Leah Daniela Almeida entrega primera medalla a Cuba y a Matanzas en Santo Domigno 2026

La remera Leah Daniela Almeida Rodríguez, natural del poblado Máximo Gómez en el matancero municipio de Perico, entregó a la delegación cubana su primera medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Junto a la holguinera Ana Laura Jiménez, la yumurina unió fuerzas en el Doble Par de Remos Cortos Peso Ligero y conquistó el escalón más bajo del podio. Ambas detuvieron el reloj en 7:36.59 minutos, superadas por los botes de México y Venezuela, ocupantes de las dos primeras plazas, en ese orden.

Tanto Leah como Ana Laura saben lo que es competir en un evento multideportivo regional. Pese a su juventud, engrosaron las filas del elenco criollo en la pasada justa, escenificada en la capital de El Salvador. Desde la urbe dominicana buscarán varios podios en una disicplina que intenta aportar preseas de todos los colores al medallero cubano.

En la jornada inaugural, en la presa de Rincón, la antillana Loraidis Echavarría avanzó a la final con el segundo mejor crono, de Un Par de Remos Cortos Femenino. En la propia modalidad, pero entre los hombres, Leduar Suárez también accedió a la discusión de las medallas con el tiempo más sobresaliente entre los finalistas.

El remo cubano acuñó botín de tres títulos y siete preseas de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Para la edición de Santo Domingo, el reto de nuestros remeros está en emular o superar dicha actuación.

(Por Carlos Manuel Bernal López)