Matanzas retoma senda del triunfo

Los Cocodrilos de Matanzas derrotaron a los Cachorros de Holguín con marcador de siete carreras por tres, para romper la racha de derrotas consecutivas.

Holguín abrió el marcador en la parte baja del segundo capítulo, cuando Yasiel Gonzáles puso a viajar la pelota en condiciones más allá de las cercas del estadio Calixto García.

En la propia entrada, Leonardo Montero conectó un biangular a la pradera central, para luego llegar a la antesala tras una conexión por el cuadro de Euclides Pérez y anotar la segunda del elenco local aprovechando un error de Luis Ángel Sánchez sobre roling de Leonardo Alarcón.

El primer tercio de juego para los Cocodrilos transcurrió sin penas ni glorias, al no poder descifrar los envíos del abridor holguinero Wilson Paredes, al que apenas le pudieron conectar un indiscutible.

Los saurios abrieron fuego en el principio del cuarto, con indiscutible de Yulieski Remón y un cuadrangular de José Amaury Noroña, que sirvió para igualar el choque.

Justo a mitad de choque, Matanzas tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja tras hits consecutivos de Rafael Álvarez y Luis Ángel Sánchez. El alto mando yumurino decidió tocar la bola con Adrián Pérez, para adelantar los corredores y luego, tanto Aníbal Medina como Yulieski Remón fallaron en conexiones por el infield.

El máscara Andrys Pérez puso delante a los dirigidos por Eduardo Cárdenas en el principio del sexto episodio al largar cuadrangular ante los envíos del relevista de los sabuesos Joel Tejada.

En la conclusión de la propia entrada, el abridor matancero José Carlos Quesada, a pesar de regalar tres bases por bolas consecutivas, logró meter el brazo para mantener la ventaja mínima en favor de la novena occidental.

El inning de la suerte lo fue para el elenco dirigido por Lugdis Pineda, que igualó el compromiso ante los envíos de Luis Manuel Hernández, quien había entrado en sustitución de José Carlos Quesada.

En el décimo episodio, con la regla de desempate en vigor, Matanzas fabricó un racimo de cuatro carreras aprovechando primero un indiscutible de Yariel Duque con las bases llenas en rol de emergente y luego un triple de Hanyelo Videt con dos corredores en circulación.

En la conclusión de la entrada el diestro Luis Manuel Hernández dominó a Lázaro Cedeño en elevado al cuadro y obligó a Yasiel Gonzáles a batear para doble play para apuntalar la victoria matancera. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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