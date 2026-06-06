Economía

UNE: afectación eléctrica alcanzará 1 990 MW en el horario pico de este sábado

6 de junio de 2026 0 comment
Se pronostican 1540 MW de máxima afectación

Al cierre del día de ayer, 5 de junio, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se vio afectado por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas, manteniéndose la interrupción del servicio durante toda la madrugada. La máxima afectación en la jornada anterior se registró a las 21:40 horas, con 1 878 MW.

En cuanto a las fuentes renovables, la producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos alcanzó los 3 310 MWh, con una máxima potencia entregada de 455 MW en el horario de mayor incidencia de esta fuente.

Se prevé 1880 MW de máxima afectación

De acuerdo con la Unión Eléctrica (UNE), al corte de las 06:00 horas de este sábado, la disponibilidad del SEN fue de 1 090 MW, mientras que la demanda alcanzaba los 2 557 MW, con 1 510 MW afectados. Para el horario de la media se estima una afectación de 1 650 MW.

Se mantienen fuera de servicio por avería la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Mariel. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté. Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 394 MW.

afectación domingo

Para el horario de máxima demanda, se estima una disponibilidad de 1 090 MW frente a una demanda máxima de 3 050 MW, lo que generaría un déficit de 1 960 MW. De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1 990 MW en ese horario.

Recomendado para usted

Refinería Hermanos Díaz concluye con éxito segunda prueba con crudo nacional

Refinería Hermanos Díaz concluye con éxito segunda prueba con crudo nacional

Unión Eléctrica UNE pronostica

Unión Eléctrica: afectación de 1990 MW

Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas (EMPAI). Foto: tomada de la página de Facebook de la institución

Denuncia EMPAI de Matanzas efectos del bloqueo de EE. UU. contra Cuba

Sobre el autor: Cubadebate

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *