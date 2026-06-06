UNE: afectación eléctrica alcanzará 1 990 MW en el horario pico de este sábado

Al cierre del día de ayer, 5 de junio, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se vio afectado por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas, manteniéndose la interrupción del servicio durante toda la madrugada. La máxima afectación en la jornada anterior se registró a las 21:40 horas, con 1 878 MW.

En cuanto a las fuentes renovables, la producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos alcanzó los 3 310 MWh, con una máxima potencia entregada de 455 MW en el horario de mayor incidencia de esta fuente.

De acuerdo con la Unión Eléctrica (UNE), al corte de las 06:00 horas de este sábado, la disponibilidad del SEN fue de 1 090 MW, mientras que la demanda alcanzaba los 2 557 MW, con 1 510 MW afectados. Para el horario de la media se estima una afectación de 1 650 MW.

Se mantienen fuera de servicio por avería la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Mariel. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté. Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 394 MW.

Para el horario de máxima demanda, se estima una disponibilidad de 1 090 MW frente a una demanda máxima de 3 050 MW, lo que generaría un déficit de 1 960 MW. De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1 990 MW en ese horario.