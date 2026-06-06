Refinería Hermanos Díaz concluye con éxito segunda prueba con crudo nacional

La conclusión satisfactoria de una segunda corrida de prueba con crudo nacional en la Refinería Hermanos Díaz, de esta ciudad, ratificó las potencialidades de la industria para contribuir al aprovechamiento de los recursos energéticos del país y respaldar procesos estratégicos vinculados a la producción petrolera y la generación eléctrica.

Irene Barbado, directora general de la entidad, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que el ejercicio respondió a la necesidad de garantizar la producción de nafta solvente empleada en la explotación de pozos petroleros del occidente cubano, ante las limitaciones derivadas del cerco económico y energético de los Estados Unidos hacia la isla antillana.

Expresó que la planta santiaguera posee experiencia en el procesamiento de crudos no convencionales, condición que permitió asumir el reto a partir de adecuaciones tecnológicas realizadas previamente.

Según señaló, la primera corrida, desarrollada en marzo último, ofreció resultados alentadores, aunque evidenció la necesidad de ejecutar nuevas modificaciones debido a las características del crudo nacional, de elevada viscosidad, acidez y contenido de azufre.

La segunda prueba, efectuada a finales de mayo, confirmó la viabilidad de producir el solvente requerido para mantener la continuidad de la extracción petrolera y, además, obtener un fuel oil extrapesado que actualmente se emplea con resultados favorables en la Central Termoeléctrica Antonio Maceo, Renté, dijo.

Manifestó que también se evalúa la utilización de ese producto en la industria del níquel, como parte de los estudios dirigidos a ampliar sus posibilidades de aprovechamiento.

Barbado subrayó que durante el proceso se obtuvo igualmente una fracción similar al diésel, aunque sin cumplir todos los parámetros de calidad exigidos para su uso directo en sectores estratégicos de la economía, razón por la cual se realizan mezclas con combustibles de mejores especificaciones para incrementar los volúmenes disponibles.

No obstante, aclaró que esos resultados no significan la existencia de cantidades suficientes para cubrir la demanda nacional.

Por su parte, Yanet Revés, especialista principal del departamento de tecnología, manifestó que entre las adecuaciones ejecutadas sobresalen la rehabilitación del sistema de lavado del crudo y la incorporación de un neutralizante destinado a reducir los efectos corrosivos de los ácidos generados durante el proceso de destilación.

Asimismo, refirió que se construyó una línea para captar gases contaminantes con alto contenido de azufre y conducirlos hacia los hornos de combustión, medida que favorece la protección ambiental y la salud de los trabajadores.

Señaló que, debido a la elevada viscosidad del crudo procesado, fue necesario realizar una interconexión mediante una tubería de mayor diámetro, en aras de garantizar una mejor fluidez hacia las unidades de procesamiento.

Víctor Díaz, director de refinación, destacó que la preparación para ambas corridas demandó exhaustivos estudios técnicos y la búsqueda de soluciones a posibles incidencias operacionales.

Afirmó que, tras concluir la prueba más reciente, la industria acomete labores de mantenimiento en equipos fundamentales, entre ellos, el horno principal de destilación atmosférica, sistemas de bombeo y componentes de control automático, con el propósito de incrementar la eficiencia de futuras operaciones.

Los resultados en estas corridas experimentales abren nuevas perspectivas para el aprovechamiento del crudo nacional en la Refinería Hermanos Díaz, una experiencia que aporta conocimientos técnicos, valida soluciones industriales y fortalece las capacidades del país para enfrentar los desafíos asociados al suministro de combustibles y al desarrollo de su industria energética.

(Con información de ACN)