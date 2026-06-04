Denuncia EMPAI de Matanzas efectos del bloqueo de EE. UU. contra Cuba

El colectivo de la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas (EMPAI) denunció los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, al que calificó de “genocida” por su impacto directo en la vida del pueblo y en el desarrollo de proyectos esenciales.

En un comunicado emitido por Jorge Luis Hernández Rodríguez, director general de la EMPAI Matanzas, la entidad estatal señaló que las restricciones han provocado limitaciones extremas en la adquisición de materiales y equipos, persecución financiera que encarece las compras en el exterior, afectaciones energéticas que interrumpen cronogramas de inversión y obstáculos en el acceso a tecnologías de última generación.

Además, resaltó el daño humano directo en las familias de los profesionales de la institución: escasez de medicamentos, alimentos, calzado, uniformes y útiles de oficina, así como afectaciones al transporte y la alimentación, inhumano contexto en el que Cuba no se ha encontrado sola y tampoco la EMPAI Matanzas.

Reconocemos con infinito agradecimiento las muestras de solidaridad que nos llegan desde todos los continentes, donaciones de equipos técnicos, ordenadores, generadores eléctricos y herramientas por parte de brigadas solidarias, y también envíos de materiales de construcción y sistemas de energías renovables provenientes de movimientos de amistad con la mayor de las Antillas, entre otras ayudas, ahondó.

A pesar del bloqueo ratificamos que Cuba es y será un país de paz; nuestros proyectos no son para fabricar armas ni para agredir a nadie, son para construir aulas, salas de terapia intensiva, centros de producción de alimentos, viviendas dignas y sistemas de agua potable, entre muchos otros destinos para dar respuesta al proceso inversionista, «nuestros diseños están al servicio de la vida», subrayó.

La denuncia al bloqueo concluyó con un llamado a la comunidad internacional a redoblar la presión contra esa política hostil, exigir su levantamiento incondicional y reconocer el derecho de Cuba a existir sin castigo; condenamos la inclusión arbitraria de nuestro país en listas espurias de patrocinadores del terrorismo, que agrava aún más el cerrojo financiero, sentenció.

La EMPAI de Matanzas, único colectivo laboral de la provincia que ostenta la condición de Vanguardia Nacional por 31 ocasiones consecutivas, destaca por sus altos niveles de calidad en procesos para el desarrollo socioeconómico del país, entre ellos el diseño y ejecución de fábricas, escuelas, hospitales, hoteles y viviendas. (Por: John Vila Acosta)

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