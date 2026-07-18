Cámara Viva – Una cuadra, dos peligros

Cámara Viva llegó hasta Pastorita y enfocó su lente en dos problemas que, en una misma cuadra, reclaman atención, acción y precaución para evitar accidentes. Somos conscientes de que, en el contexto actual, no todo tiene solución inmediata, pero lo cierto es que en prever está todo el arte de salvar… y los accidentes no avisan.

El primer asunto de nuestra Cámara Viva es «el bache de la esquina» conocido por todos los que, desde hace más de un año, transitan por la calle principal del reparto, paralela a la Vía Blanca. Antes era solo un lugar donde se acumulaba poca agua después de un aguacero y regalaba, al atardecer, un hermoso reflejo. Hoy yace como un gran cráter lunar, abandonado por quien debe verter y fundir algunos metros de asfalto. Hemos sido testigos del intento de vecinos por rellenarlo con los materiales que tienen a mano: tierra, piedras, escombros… un alivio que dura hasta el próximo chaparrón.

Sortear su cruce es faena diaria para ambulancias y autos que, con urgencias, van hacia el Hospital Militar; es la calle que conduce a las escuelas Primaria y Secundaria, y una de las vías más transitadas de la zona, pues por ella circulan ómnibus, camiones, autos, motos, bicicletas y coches de caballo. Todos pasan con extremo cuidado para evitar roturas o ponchaduras, muchos incluso invadiendo el carril contrario. Durante el día se calcula el paso entre borde y borde, aunque el peligro puede estar bajo el agua. Al caer la noche, el majestuoso bache se vuelve un riesgo latente de accidente.

El segundo asunto que captó la cámara está a solo tres casas de este conocido bache. La acera brilla con el aceite dieléctrico que gotea del transformador. Se ven las huellas de quienes transitan: niños que van rumbo a la escuela o a la playa, y abuelos que caminan hacia la farmacia, la bodega y la Casa de Abuelos. El salitre, implacable con el paso del tiempo, ha hecho mella en el transformador: su fondo está oxidado y agrietado.

Vecinos del barrio, aseguran que en cierta ocasión trabajadores de la UNE le comentaron que ese transformador era para el alumbrado público… el mismo que hace años no se enciende por esa calle principal. Ya se ha hecho el reporte a la empresa eléctrica, pero el transformador sigue ahí, goteando. ¿Por qué no retirarlo si no cumple función? ¿O acaso será de alimentación a las viviendas? ¿Reponerlo en las condiciones actuales es misión casi imposible? ¿Habrá que esperar a que explote como han sugerido?

Los vecinos temen que ocurra algún accidente. Y no les falta razón.

Cámara Viva ajustó su lente para llamar la atención de todos y evitar desgracias. A los organismos competentes: miren con mimo esta dupla. No es solo un bache y una mancha de aceite; es la seguridad de quienes a diario pasan por la cuadra.