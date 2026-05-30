Economía

Tras la salida de la Guiteras, afectación se elevará a más de 2000 MW para el pico de este sábado

30 de mayo de 2026 0 comment
UNE pronostica 1870 MW de afectación

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1894 MW a las 22:00 horas, superior a lo planificado por la salida por emergencia de la unidad de la CTE Antonio Guiteras.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3643 MWh, con 526 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1540 MW

Estado actual del Sistema Eléctrico Nacional

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1113 MW, la demanda 2720 MW con 1562 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1600 MW.

Principales incidencias

Se encuentran en avería la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 5 de la CTE Renté.

Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 318 MW.Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 3 de la CTE Renté con 45 MW.

Unión Eléctrica estima afectación de 695 MW en horario pico nocturno de hoy

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1158 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 2042 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2072 MW en este horario.

(Con información de la UNE)

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Sobre el autor: Cubadebate

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