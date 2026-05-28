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Fortalece Unión de Reyes sus comunicaciones con energía solar

28 de mayo de 2026 0 comment
Fortalece Unión de Reyes sus comunicaciones con energía solar

El Centro de Telecomunicaciones de Unión de Reyes, perteneciente a la División Territorial de Etecsa en Matanzas, incorporó un kit solar de 20 kilovatios como parte del programa nacional de cambio de matriz energética destinado a fortalecer la vitalidad de las comunicaciones.

La instalación de los equipamientos fue ejecutada en la cabecera municipal, debido a la importancia estratégica de los servicios que allí se concentran. Pablo Andrés Camaraza Sánchez, jefe del centro, explicó que desde esa entidad gestionan servicios de telefonía fija y móvil, internet, transmisión de datos y Nauta Hogar.

Fortalece Unión de Reyes sus comunicaciones con energía solar

Asimismo, precisó que desde el centro enrutan el tráfico telefónico de diferentes localidades del municipio y ofrecen atención comercial presencial y telefónica mediante el servicio 112 de alcance provincial.

Con esta inversión, el Centro de Telecomunicaciones de Unión de Reyes se convierte en el primero de la provincia en contar con un centro de telecomunicaciones con fuentes renovables de energía para respaldar sus operaciones.

La instalación del sistema fotovoltaico fue ejecutada por una forma de gestión no estatal, mientras especialistas continúan realizando configuraciones y ajustes para garantizar la activación de los servicios durante el horario diurno y parte de la noche, en dependencia de la generación energética disponible.

En medio del complejo escenario electroenergético que enfrenta el país, las telecomunicaciones continúan siendo un servicio vital para la población, al permitir la conectividad, el acceso a la información y la comunicación entre familias e instituciones. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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Sobre el autor: Roxana Valdés Isasi

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