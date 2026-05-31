Unión Eléctrica pronostica 1960 MW de afectación en pico nocturno este domingo

Este sábado se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1976 MW a las 20:30 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3303 MWh, con 516 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1170 MW, la demanda 2700 MW con 1535 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1550 MW.

Se encuentran en avería la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 367 MW.Se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1170 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1930 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1960 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)