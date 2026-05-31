CTE Antonio Guiteras reforzará diagnósticos en caldera

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras aguarda al enfriamiento en el área de caldera para valorar con justeza el salidero en el economizador que provocó la salida de la planta del sistema electroenergético nacional (SEN) durante la noche última, y reforzará los diagnósticos para identificar otras posibles zonas vulnerables.

Román Pérez Castañeda, director general de la CTE, explicó que sobre las 9:40 pm del viernes reciente fue preciso detener la generación por el sobreconsumo de agua; insistió en que aunque situaciones similares se han afrontado en varias ocasiones en el mes de mayo, las averías han sido en zonas diferentes de ese complejo sistema, lo que descarta errores en las reparaciones.

Se trata de una planta con 38 años de explotación, que necesita un mantenimiento capital que no se ha podido concretar por las cuestiones objetivas y retadoras que vive el país; en esta ocasión se dedicará más tiempo para diagnosticar y se intensificarán las pruebas para tratar de identificar, preventivamente, otras zonas vulnerables y distanciar los tiempos entre las paradas.

La CTE Guiteras resalta como una de las industrias más afectadas por la política de bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, en tanto hace más de una década la entidad francesa que diseñó, construyó y montó la planta fue adquirida por una transnacional norteamericana, y ello complejiza las gestiones y la adquisición de partes y piezas para mantenimiento y reparaciones.

Cuando se detectó la avería el bloque unitario aportaba al SEN 204 megavatios de potencia; ante el imprevisto en el área de caldera se precisa el enfriamiento durante unas 36 horas para acceder, valorar la avería, diseñar la solución, proceder a la reparación y realizar las pruebas pertinentes para, luego de obtener resultados satisfactorios, iniciar entonces la arrancada de la planta.

Al tanto del proceder en la CTE Antonio Guiteras se mantiene Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas, quien acompaña a los trabajadores de la industria que resalta por contar con un colectivo de probado sentido de pertenencia y vocación de servicio.