Unión Eléctrica: afectación de 1670 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1957 MW a las 21:40 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3357 MWh, con 515 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1260 MW, la demanda 2740 MW con 1476 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 393 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Con este pronóstico se estima que para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1460 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1640 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1670 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

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