Evalúan en Unión de Reyes desafíos de la producción agroalimentaria

Autoridades nacionales y provinciales analizaron en Unión de Reyes el avance de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, durante un encuentro encabezado por el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, quien llamó a fortalecer las acciones encaminadas a incrementar la producción de alimentos en el municipio.

En el intercambio, Tapia Fonseca enfatizó en la importancia de revisar el comportamiento de la normativa en cada organismo y perfeccionar el balance alimentario del territorio. El dirigente destacó, además, la necesidad de sostener un vínculo más directo y sistemático con productores y carretilleros, así como eliminar trabas y burocracias que obstaculizan el desarrollo eficiente de la actividad agropecuaria.

Por su parte, el delegado provincial de la Agricultura, Carlos Luis Naranjo Suárez, explicó que el territorio debe avanzar en la transformación de varios aspectos relacionados con la ley. Entre ellos mencionó la necesidad de completar los 18 programas productivos, definir con claridad las metas y evaluar el comportamiento de cada uno durante la etapa actual. También reconoció que los impagos a productores representan una de las dificultades más recurrentes y afectan directamente los resultados del sector.

El directivo llamó a trabajar de manera coordinada, en aras de alcanzar las metas propuestas y lograr que Unión de Reyes se convierta en municipio piloto en la comercialización de la Ley SAN. Antes de concluir el encuentro, el vice primer ministro explicó que se buscan alternativas para solucionar la situación de los impagos. La solvencia económica de los productores, los créditos para la comercialización agrícola y la exportación de carbón figuraron igualmente entre los temas debatidos por los participantes.

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