APARTADO 1433: Por la leche que necesita Lian Alejandro

Aunque Martha Díaz Álvarez rebasa la quinta década de vida, la considero una mujer aún joven. Sin embargo, fue jubilada por enfermedad. Ella convive con su mamá, su hija y Lian Alejandro García Fernández, el nieto de tres años.

Justamente en su morada de la calle Velarde, No. 31025, entre Buena Vista y Capricho, en esta ciudad, me entregó la misiva que ella misma redactó y que aquí publicamos. En ella comenta que Lian Alejandro, a tan corta edad, fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1, en febrero de 2025, y desde entonces necesita inyectarse insulina tres veces al día.

“El niño posee su correspondiente dieta (07-NI), asignada en la bodega Sierra Maestra. Está incluido en la categoría de cero a seis años, con derecho a leche fluida en el establecimiento No. 925 la casa Buena Vista, ubicado en la calle Daoiz, entre Buena Vista y Capricho.

“En días alternos recibía dos litros de leche. Por la escasez del producto, al arribar a los tres años, le entregaban solo uno. Desde hace alrededor de seis meses la distribución se ha vuelto demasiado inestable: una vez a la semana, luego cada 10 o 15 días… hasta la actualidad, que supera los 30 días sin el necesario alimento”.

Refiere la preocupada abuela de Lian Alejandro que, ante el agudo problema, no se ha quedado contemplativa, sino que se ha involucrado en múltiples gestiones con las entidades pertinentes (Ecil, Gobierno provincial, trabajadores sociales), pero sin obtener respuesta.

“El 20 de marzo último mi hija recibió la comunicación —por el grupo de madres con hijos diabéticos— de que había disponibilidad de leche en polvo en la bodega Sierra Maestra. Cuando visitó la unidad, le dijeron que era solo para niños entre siete y 13 años, y que clasificaban por otro código de dieta.

“Entonces, ¿cómo es posible que no hayan tenido en cuenta a este grupo con idéntica condición, máxime cuando las autoridades competentes sabían de la ausencia de la leche fluida?

“La vida de estos infantes depende del equilibrio imprescindible entre insulina, alimentación y ejercicios físicos. ¿Dónde ha quedado la protección a quienes, desgraciadamente, existen bajo estas condiciones? Todavía confío en los seres humanos y en la sensibilidad para hallar soluciones o alternativas que les proporcionen mejor calidad de vida”.

He aquí la respuesta de Valia Molina Caballero, subdirectora de la Dirección Provincial de Comercio; e Ismael A. González Sánchez, jefe del departamento de Inspección de dicha entidad, quienes aseveran que los funcionarios Lázaro Amador Hernández e Ilsa Rodríguez Delis visitaron la bodega Sierra Maestra para entrevistarse con su administrador, Eduardo Capó Piloto, responsable de lo que a continuación se informa.

Según dietario médico, por el cual se norma la entrega de alimentos, a la dieta crónica (07-NI), para niños de tres años, le corresponde leche fluida cuando esta es suministrada. También reciben aceite, galletas, pastas cortas integrales y huevos. La leche en polvo, de acuerdo con lo establecido por el dietario, es para niños entre siete y 13 años (dieta 07-AD).

Entonces, ¿Lian Alejandro tendrá que esperar cuatro años para obtener el alimento que no le debe faltar? Constituye obligación de todas las autoridades matanceras a las cuales les compete el caso, resolver lo que a juicio de este periodista adquiere visos burocráticos. Porque se trata de una personita insulinodependiente. Y dicha afectación de salud no admite esquematismos, mucho menos contemplaciones pasivas. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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