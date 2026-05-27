Sociedad

Asegurar el agua y las telecomunicaciones a pesar de los apagones

Foto del avatar 27 de mayo de 2026 0 comment
Apuntes sobre el problema con el bombeo de agua en la ciudad de Matanzas 

En el encuentro diario entre las autoridades matanceras y los responsables de garantizar los principales servicios de la provincia se analizaron las alternativas implementadas para asegurar el abasto de agua y las telecomunicaciones, a pesar del déficit energético.

Con este propósito se llevan a cabo dos iniciativas principales. La primera constituye la electrificación de
equipos de bombeo y antenas al conducir hasta ellos líneas energizadas desde circuitos priorizados. La segunda, por su parte, consiste en utilizar paneles solares para asegurar el suministro de energía.

«Aunque haya cortes eléctricos en diferentes lugares, con estas iniciativas lograremos, por lo menos, que no falte el agua o las comunicaciones. La idea es facilitarle dichos servicios a la población para aliviar los malestares de los apagones», explicó Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del Partido.

En la reunión también se hizo hincapié en la situación epidemiológica del territorio. Con este objetivo se controló lo referente a la recogida de desechos sólidos por parte de Comunales, y el control de focos y la labor preventiva de la Dirección Provincial de Salud. A la vez, se trató el comportamiento del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), el cual afronta algunas dificultades en las últimas semanas.

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Sobre el autor: Guillermo Carmona Rodríguez

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