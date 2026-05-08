Analizan situación de la Salud Pública en Matanzas

En reunión encabezada por las principales autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia de Matanzas se chequeó la situación del sistema de Salud en el territorio, uno de los sectores más afectados por las consecuencias del bloqueo económico y con un impacto directo en la calidad de vida de la población.

Durante la cita se conoció que hoy no existe transmisión de arbovirosis en la provincia; sin embargo, persisten los brotes de hepatitis en Matanzas y Cárdenas, municipios con un escenario complejo debido a la situación existente con el abasto de agua y las irregularidades en la recogida de desechos.

El doctor Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM), expuso que hoy los febriles descienden, las enfermedades respiratorias se encuentran en zona de seguridad, mientras que las diarreicas tampoco representan un problema en la actualidad.

Asimismo, Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en la provincia, insistió en la necesidad de adoptar medidas tempranas para evitar que con la llegada de las lluvias y las altas temperaturas se reproduzca el mosquito y exista un aumento de las enfermedades provocadas por este peligroso insecto.

Especialistas del CPHEM señalaron que, como medidas preventivas, durante los meses de mayo y junio se desarrollará la abatización del universo urbano; también se realizará tratamiento adulticida y próximamente el territorio contará con 25 bazucas con aditamentos para fumigar a base de agua.

De igual manera se informó que fueron asignadas cuatro nuevas ambulancias, lo que dejaría a la provincia en mejores condiciones para el traslado de los pacientes.

Se planteó, además, que hoy en centros asistenciales como el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño y el Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez se implementa la telemedicina, valiosa herramienta que, a partir de las tecnologías de la información y las comunicaciones, propicia la interacción en tiempo real con especialistas de otros centros de Cuba.

También se analizó el Programa Materno Infantil y los esfuerzos que se realizan para atender a las embarazadas en cada municipio y eliminar factores de riesgo.

Trascendieron en este escenario preocupaciones relativas a la transportación de los trabajadores de la Salud hacia los diferentes centros asistenciales, la necesidad de mejorar la alimentación en los hospitales y la urgencia de buscar alternativas para garantizar la limpieza de los mismos.

Sabines Lorenzo enfatizó en la necesidad de trabajar ajustados al contexto actual, marcado por el déficit de combustible, sin descuidar el buen trato al paciente y la calidad en los diferentes servicios que brinda el sistema de Salud. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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