Plataforma Soberanía habilita servicio de solicitud de pasaporte en línea

El Ministerio del Interior anuncia que, a partir de este 26 de mayo, estará disponible en la Plataforma de Información y Servicios, denominada Soberanía, www.soberania.gob.cu, el servicio de solicitud de pasaporte corriente para todos los ciudadanos cubanos mayores de 18 años residentes en el territorio nacional.

Se trata de un nuevo paso para consolidar el compromiso del Gobierno con la modernización de los trámites públicos, y de ofrecerle a la población una vía alternativa más rápida, segura y transparente para gestionar documentos esenciales.

Como requisito para solicitar el pasaporte corriente el interesado debe ser ciudadano cubano, mayor de 18 años con plena capacidad jurídica y abonar el impuesto establecido mediante sello de timbre por el valor de 2 500 pesos cubanos.

CÓMO ACCEDER PARA PEDIR EL PASAPORTE CORRIENTE

1. Acceda a la plataforma en el link siguiente: www.soberania.gob.cu.

2. Autentíquese en la plataforma Soberanía con su Identidad Digital Certificada o en caso de no disponer de su Identidad Digital deberá solicitarla, iniciar proceso de registro y certificación, siguiendo los pasos que aparecen en el link siguiente: https://www.soberania.gob.cu/preguntas-frecuentes-footer

(Para acceder a los servicios en línea en Soberanía Usted deberá tener la cuenta certificada, es decir, disponer de su identidad digital certificada).

3. Acceda a la sección de Trámites y Servicios y seleccione la categoría de: Identidad, migratorios y extranjería. En esta sección podrá encontrar el servicio en línea de solicitud de pasaporte corriente.

4. Complete la solicitud de sus datos a partir del formulario en línea que le aparece y siga las instrucciones y notificación en cada caso.

PRINCIPALES BENEFICIOS DEL SERVICIO EN LINEA

– Solicitud en línea desde cualquier dispositivo conectado.

– Pago electrónico seguro del impuesto mediante las pasarelas Transfermóvil y En Zona.

– Seguimiento del trámite con notificaciones en tiempo real.

– Validez jurídica plena de los documentos emitidos por la plataforma.

La modalidad de pedir el pasaporte en línea representa ahorro de tiempo al interesado, pues solo debe presentarse en la oficina correspondiente para recoger el documento, luego de transcurridos 30 días hábiles y una vez notificado el término del proceso.

Con esta nueva opción, la Plataforma Soberanía amplía su catálogo de servicios digitales y reafirma su misión de acercar el Gobierno a la ciudadanía, al reducir la burocracia, los tiempos de espera, la movilidad de las personas y facilitar el acceso a trámites esenciales.

(Tomado del Ministerio del Interior)