Menos colas, más servicios: Así avanza la plataforma Soberanía

“Una plataforma que usa datos preexistentes del ciudadano para integrar trámites, que le permite a usted dar un seguimiento en línea, tener una trazabilidad de por dónde va ese trámite, ofrecerlo de manera digital con la menor cantidad de papel posible, y además lograr que sea auditable y que le pueda ofrecer notificaciones, eso es gobierno digital”, afirmó el viceministro primero de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez Hernández, en la Mesa Redonda de este martes dedicada a la plataforma Soberanía, la apuesta más concreta de Cuba por transformar la relación entre el Estado y sus ciudadanosa través de la tecnología.

Durante más de una hora, Rodríguez Hernández, junto a Wilfredo González Vidal, Director General del Centro de Gobierno Digital, y la Teniente Coronel Agdarys Morales Cordero, de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT), respondieron a las preguntas esenciales: ¿Qué es Soberanía? ¿Qué servicios brinda hoy? ¿Qué ventajas ofrece a la población?

El viceministro Ernesto Rodríguez situó a Soberanía en el contexto del segundo año de implementación de la política de transformación digital del país. Explicó que esta política se estructura en varios ejes, como innovación, marco normativo, contenidos digitales, economía digital y, el que nos ocupa, gobierno digital. Pero advirtió que para entender el valor de la plataforma hay que comprender primero la diferencia conceptual entre lo electrónico y lo digital.

“Hay una pregunta obvia: ¿no es lo mismo gobierno electrónico que digital?”, dijo Rodríguez. “En el gobierno electrónico la esencia era digitalizar los procesos existentes. Todo lo que estaba en papel, pasarlo al plano digital. El gobierno digital es una transformación mucho más profunda, porque lo que hace es rediseñar esos procesos, pero además rediseñar también las normas y algo muy importante, generar un cambio cultural”.

El viceministro profundizó en esta diferencia con varios ejemplos. Explicó que el gobierno electrónico, por regla general, ofrece canales de comunicación con el ciudadano, como portales web o aplicaciones, pero suele mantener intactas las estructuras de atención a esos servicios. En cambio, el gobierno digital integra trámites sobre la base de que es el ciudadano quien está en el centro del proceso, y no las estructuras de atención del gobierno.

“Un segundo elemento importante es la relación con el ciudadano”, continuó Rodríguez.

En ese sentido, el gobierno digital impone un nuevo paradigma porque integra trámites sobre la base de que es el ciudadano quien está en el centro del proceso y no las estructuras de atención del gobierno”.

El tercer elemento distintivo, según Rodríguez, es el uso de la tecnología. “El gobierno electrónico usa la tecnología como herramienta para automatizar los trámites tradicionales. El gobierno digital convierte la tecnología en un habilitador estratégico para repensar la relación entre el gobierno y el ciudadano. Y algo muy importante, haciendo uso de herramientas, como los datos, la inteligencia artificial o la identidad digital”.

También mencionó el tema de la interoperabilidad: “En el gobierno electrónico la interoperabilidad es limitada, es marginal, es incipiente. En el gobierno digital la interoperabilidad es nativa.

“Soberanía es un ejemplo de cómo esa interoperabilidad funciona de manera nativa, bajo un principio que es muy importante, y es que los datos y los trámites que se ofrecen se piden por una única vez. Es decir, no tengo por qué pedirte lo que ya en un momento usted como ciudadano obtuvo”, aseguró el viceministro.

Por su parte, Wilfredo González Vidal, director general del Centro de Gobierno Digital precisó que el Centro de Gobierno Digital es la institución que se encarga de gestionar, de coordinar y de llevar a vía de desarrollo y uso la Plataforma Soberanía.

González Vidal aclaró que el Centro tiene una misión más amplia que solo la plataforma. “Este es un centro que no solo tiene la misión de llevar adelante la Plataforma Soberanía, sino la de impulsar el Gobierno Digital, y entonces estaríamos hablando de determinadas funciones que juegan con los mismos principios del concepto de Gobierno Digital”.

Explicó que entre esas funciones está la coordinación con los organismos de la Administración Central del Estado para insertar sus servicios en Soberanía, así como lograr la interoperabilidad entre las instituciones para que los datos se muevan y no sean las personas las que tengan que ir a buscar documentos.

El director informó que la creación del Centro está respaldada por el Decreto 225, publicado en la Gaceta Oficial de la República el pasado 10 de julio de 2025, en su número 63.

“Por lo tanto, esa es la idea principal, de ser un centro ejecutor, es decir, un centro no suple para nada la función rectora que tiene el Ministerio de Comunicaciones, que es el rector de la política, de la transformación digital, sino un centro más bien ejecutor y donde va a priorizar fundamentalmente los trámites y servicios en línea del ciudadano a partir de la utilidad que tiene para nuestro pueblo este tipo de realización”.

¿Qué significa Soberanía para un ciudadano común?

González Vidal detalló que la plataforma está pública desde el 10 de julio y que han iniciado una primera etapa en la que ya existe un reconocimiento por parte de un grupo de ciudadanos. Desglosó los principios que rigen la plataforma: el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a los servicios en línea.

Sobre el acceso a la información, dijo: “La posibilidad que tiene el ciudadano de acceder y conocer de las políticas públicas de tu país, de acceder a determinadas estadísticas que forman parte de la expresión del sitio, de acceder a la información que tiene que ver con la gestión del gobierno, es decir, un poco los principales eventos, los sucesos, las principales transformaciones, quiénes son nuestros principales dirigentes”.

Sobre la participación ciudadana, precisó:

“La plataforma estimula también que las personas participen en determinados procesos que el país lleva adelante. Ahora, por ejemplo, todo lo que tiene ver con el cronograma legislativo del país y la posibilidad de publicar en Soberanía determinados proyectos de ley, proyectos de decretos de ley, que las personas puedan opinar, puedan tener información de a dónde dirigir una sugerencia. La plataforma Soberanía posibilita participación ciudadana en las encuestas que ella brinda también”.

Y sobre el acceso a los servicios en línea, que es el núcleo duro de la plataforma, afirmó: “Es decir, la posibilidad que tiene el ciudadano de acceder a un servicio en línea, de que pueda conocer la trazabilidad de ese servicio, de que pueda ser notificado, por ejemplo, cuando ya el servicio es necesario pagarlo digitalmente, que es el pago de impuestos sobre documentos públicos. Eso es parte de un concepto o principio que es el principio de la transparencia. Es decir, cómo el gobierno actúa de manera transparente en esa relación gobierno-ciudadano, y eso se ejecuta a través de la plataforma Soberanía”.

Asimismo González Vidal dijo que la plataforma Soberanía tiene alrededor de 305 servicios que hoy, desde la administración pública, se le brinda al ciudadano. Esto significa que cualquier persona puede buscar en Soberanía cómo pagar un servicio básico, cómo obtener una licencia de construcción, cómo solicitar los círculos infantiles, sin necesidad de saber a qué ministerio pertenece cada trámite.

Otro elemento, el más relevante, son los trámites en línea. “¿Qué puedo hacer hoy yo desde la comodidad de mi teléfono, qué puedo hacer yo hoy desde la posibilidad de, desde mi casa, desde el momento que me parezca más oportuno, poder solicitar en línea un servicio?

Para ello hay 15 servicios, que son las 12 certificaciones de registro de estado civil. Por ejemplo, la. certificación de nacimiento, matrimonio, defunción, viudez, son 12, alrededor de 12. Y están los tres servicios que tienen que ver con la identidad del ciudadano, que es el carnet de identidad, la licencia de conducción y la circulación de vehículos por concepto de pérdida o deterioro.

los ciudadanos gestionar su ubicación para ejercer el voto sin necesidad de acudir presencialmente a oficinas.

“Este servicio ratifica la posibilidad que tiene el ciudadano de intercambiar con la sociedad, y hace cumplir, además, lo que se refrenda en la Ley Electoral”, señaló.

De esta manera, los ciudadanos podrán hacer la gestión desde la comodidad de su hogar, y no tener que ir a ver al encargado de la mesa electoral, por ejemplo.

También se han incorporado sistemas de alertas automatizadas, especialmente útiles para conductores. Estas notificaciones informan sobre vencimientos de documentos, multas pendientes o acumulación de puntos en licencias: “Soberanía lo alerta antes que esa multa se duplique”, ejemplificó.

En desarrollo se encuentran nuevos servicios, como la solicitud de pasaporte para mayores de edad y la renovación de documentos para menores, precisó la funcionaria.

“Trabajamos para seguir incorporando servicios y certificaciones de las que se emiten a partir de los tres registros públicos con que cuenta el Ministerio del Interior”, subrayó.

Integración con el Ministerio de Justicia

Uno de los avances más significativos de Soberanía es la integración con el Ministerio de Justicia. Así lo recalcó Lisset Castillo Soler, directora del Registro de Personas Naturales. Asimismo, subrayó el amplio volumen de información registral han manejado: actualmente, se dispone de 37 millones de asientos, de los cuales 14 millones están digitalizados y otros 3 millones han sido procesados mediante inteligencia artificial.

Por su importancia, los avances en la transformación digital y las demandas de los ciudadanos de documentos para la realización de trámites “Soberanía se convierte en el espacio principal para el Ministerio de Justicia”, señaló.

A través de Soberanía, los ciudadanos pueden acceder a 12 certificaciones del Registro del Estado Civil, incluyendo las de Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Fe de soltería (vigencia de matrimonio), Divorcio y Certificaciones negativas.

Estas certificaciones cuentan con firma digital, códigos de verificación y mecanismos antifraude: “Son verificables en línea y tienen la posibilidad incluso de evitar falsificación en los documentos”.

La directora del Registro de Personas Naturales enfatizó en la importancia de que cambie la mentalidad y que la población sea consciente de que el certifico digital tienen el mismo valor que en el soporte papel.

“Esos documentos que se emiten en los registros de estado civil tienen firma digital. Es decir, el funcionario que lo está emitiendo tiene su firma digital con la hora y la fecha en la que se está emitiendo”, ejemplificó.

Además, se incorporó el pago electrónico de impuestos, lo que simplifica considerablemente los trámites y reduce la necesidad de ir presencialmente a las oficinas.

No obstante, Castillo Soler reconoció que el proceso aún no está completamente concluido: “Es un proceso gradual”. Esta tarea constituye un compromiso del Ministerio de Justicia, en aras de avanzar en la transformación digital.

Retos: Organización, capacitación y coordinación institucional

Más allá del desarrollo tecnológico, el principal desafío radica en la organización institucional y la formación de los actores involucrados.

“Ellos son los primeros que deben convertirse en defensores de la plataforma”, subrayó Wilfredo González.

La digitalización implica transformar procedimientos tradicionales, redefinir la gestión documental y adoptar nuevos espacios como el perfil digital del ciudadano, donde se almacenan sus documentos electrónicos.

“El reto se vuelve desde lo organizativo, desde la formación y el conocimiento que hay que ir llevando a todos los funcionarios”, dijo.

Asimismo, la retroalimentación ciudadana ha sido un componente importante en el perfeccionamiento del sistema. Se han recibido alrededor de 1 300 correos electrónicos con sugerencias y críticas: “Todo lo que nos han mandado ha sido de muy buena utilidad”, mencionó.

“El reto fundamental está en ser sistemáticos y lograr esa relación estrecha, una interpretación adecuada de las entidades del beneficio que tiene Soberanía y de lo que le reporta al ciudadano en la manera más simple de hacer las cosas”, explicó.

El proceso continúa en desarrollo, con nuevas integraciones previstas en sectores como la salud y otros servicios públicos, en el marco de la política de transformación digital del país.

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