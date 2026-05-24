UNE pronostica una afectación de 1990 MW en pico nocturno por salida de Guiteras

Este sábado se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1991 MW a las 22:00 horas, superior a lo planificado por la salida por emergencia de unidad 4 de la CTE Cienfuegos.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3804 MWh, con 501 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1100 MW, la demanda 2750 MW con 1670 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1600 MW.

Se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 5 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 341 MW.

Para el pico se prevé el completamiento de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 40 MW.

Con este pronóstico se estima que para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1140 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1960 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1990 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)