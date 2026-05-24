Economía

UNE pronostica una afectación de 1990 MW en pico nocturno por salida de Guiteras

24 de mayo de 2026 0 comment
Unión Eléctrica estima afectación de 1565 MW

Este sábado se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1991 MW a las 22:00 horas, superior a lo planificado por la salida por emergencia de unidad 4 de la CTE Cienfuegos.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3804 MWh, con 501 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

UNE prevé 1795 MW de afectación

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1100 MW, la demanda 2750 MW con 1670 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1600 MW.

Se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 5 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 341 MW.

Para el pico se prevé el completamiento de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 40 MW.

Unión Eléctrica pronostica una afectación al servicio de 430 MW afectaciones

Con este pronóstico se estima que para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1140 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1960 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1990 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)

Recomendado para usted

Unión Eléctrica UNE pronostica afectación

Unión Eléctrica prevé una afectación superior a los 1900 MW para el horario pico de este sábado

Unión Eléctrica estima afectación de 695 MW en horario pico nocturno de hoy

Unión Eléctrica: afectación de 1870 MW

Unión Eléctrica UNE Cuba

Unión Eléctrica: afectación de 1945 MW

Sobre el autor: Cubadebate

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *