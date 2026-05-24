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Termoeléctrica Guiteras con nueva avería en calderas

Foto del avatar 24 de mayo de 2026 0 comment
Termoeléctrica Guiteras con nueva avería en calderas. Foo: Raúl Navarro González

Fotos: Raúl Navarro González

En la madrugada de este domingo, salideros en la caldera ocasionaron una nueva salida del sistema electroenergético nacional (SEN) de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, de Matanzas.

Termoeléctrica Guiteras con nueva avería en calderas. Foo: Raúl Navarro González

“Tuvimos fuga de agua. Todavía no hemos podido entrar a revisar. Nos encontramos en este momento realizando un enfriamiento asistido, usando ventiladores, lo que nos permitiría acceder a la caldera en un rango de 30-36 horas. En la salida anterior el enfriamiento ocurrió de forma natural, demorando unas 12 horas más”, explicó Román Pérez Castañeda, director general de la planta.

Termoeléctrica Guiteras con nueva avería en calderas. Foo: Raúl Navarro González

“Luego de entrar a la caldera e inspeccionar es que se podrá detectar el lugar de la avería, diseñar el plan de reparación, reparar y lo último será comprobar que se solucionó la afectación”, enfatizó el directivo.

Termoeléctrica Guiteras con nueva avería en calderas. Foo: Raúl Navarro González

Se trata de la tercera salida en el mes del mayor bloque unitario del país, lo que se traduce en la disminución de alrededor de 200 megavoltios en la disponibilidad de generación, en momentos en que la misma se encuentra severamente afectada por el déficit de combustible y las averías y mantenimientos de varias de las CTE de la Isla.

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Sobre el autor: Ana Cristina Rodríguez Pérez

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