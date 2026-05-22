Unión Eléctrica: afectación de 1870 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1910 MW a las 21:30 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3843 MWh, con 606 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1300 MW, la demanda 2746 MW con 1454 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1350 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 505 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se pronostica, para el horario de máxima demanda, la entrada de la unidad 1 de la Central Energás Boca de Jaruco con 30 MW y el completamiento de la unidad 6 con 30 MW.

Con este pronóstico, se estima una disponibilidad de 1360 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 1840 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1870 MW en este horario. (Con información de la Unión Eléctrica)

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