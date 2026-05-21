Unión Eléctrica: afectación de 1945 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1964 MW a las 22:00 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3532 MWh, con 530 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1335 MW, la demanda 2697 MW con 1370 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1350 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 470 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se estima que para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1335 MW con una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 1915 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1945 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

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