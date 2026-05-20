Sesiona Consejo de Gobierno correspondiente a mayo en Matanzas

El Consejo Provincial del Gobierno del Poder Popular en Matanzas, en su sesión correspondiente a mayo de 2026, analizó este miércoles la situación del territorio en cuanto a temas de primer orden como la luz, el agua, la recogida de basura y el caso particular de Colón.

Con la presencia de Marieta Poey Zamora y Lázaro Vicente Suárez Navarro, gobernadora y vicegobernador, respectivamente, así como de las principales autoridades municipales, se chequeó el cumplimiento de los acuerdos de consejos anteriores, donde persistió un atraso en la incorporación de los proyectos de desarrollo local a la cartera de oportunidades de inversión.

Los planteamientos de la población giraron alrededor de la desigualdad en la distribución eléctrica de algunos territorios, las zonas de silencio comunicacional, la falta de solución a problemas de abasto de agua desde hace semanas o meses, y aspectos en los que se podría hacer mucho más, como es el caso de la recogida de basura, donde la participación del sector privado aún no ha sido aprovechada en su totalidad.

Colón rindió cuentas en lo referido a la producción de alimentos, donde destaca la apertura de más de cien expedientes de entrega de tierras en usufructo y persisten problemas en la distribución de los productos debido al déficit de combustible; así como al perfeccionamiento de la gestión estratégica para el desarrollo territorial, sobre lo cual se prevé culminar el año con 20 proyectos.

Se hizo hincapié, además, en la largamente anhelada y ahora desaprovechada autonomía de los municipios, cuyas facultades para exportar, importar, realizar encadenamientos productivos, ingresar divisas y captar el talento local o de cubanos residentes en el exterior no son ejercidas, o al menos no al nivel necesario para impulsar su economía y, por ende, la de la provincia.

El director provincial de Cultura, Osbel Marrero Acosta, realizó un resumen del primer cuatrimestre del año, período en que tuvieron lugar más de 7400 actividades, de ellas más de 2000 para niños y adolescentes; asimismo, celebró la entrega del Premio Nacional de Danza a Liliam Padrón y el recién otorgado premio Cubadisco a la Orquesta Failde.