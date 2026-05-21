Cocodrilos rompen divorcio con el triunfo

Luego de eslavonar una decena de derrotas consecutivas y perder su tercera subserie particular, los Cocodrilos de Matanzas se reencontraron con el triunfo.

En el último desafío de la miniserie particular ante los Leñadores de las Tunas, los saurios lograron el triunfo con marcador de siete anotaciones por seis.

Los discípulos de Eduardo Cárdenas fabricaron un racimo de tres anotaciones en el primer capítulo para colocarse delante en el marcador.

Los subcampeones de la pasada Serie Nacional recortaron diferencias en la alta de la segunda tras pizar la registradora en dos ocasiones.

En la parte baja del quinto episodio, los Cocodrilos yumurinos sumaron otro trío de anotaciones gracias al cuadrangular con dos compañeros en circulación del segundo madero, Rafael Álvarez.

Justo a mitad de choque, un indiscutible de Andrys Pérez, pelotazos consecutivos a Brayan Peña y Yariel Duque, seguido de fly de sacrificio de Adrián Pérez, sirvieron para sumar una nueva rayita para los locales.

En el último tercero del encuentro, el elenco oriental sumó cuatro anotaciones, tres de ellas en el llamado inning de la suerte y otra en el cierre del desafío para pegar la pizarra 7 a 6.

En la novena entrada resultó vital el desempeño del diestro Royland Averoff, quien entró a trabajar con out en el marcador, bases llenas y los suyos delante por la mínima.

El joven, del municipio Cárdenas, supo crecerse sobre el montículo para retirar por la vía de los strike a Maikel Jordan Molina y luego, obligar a Fernando de la Paz, a elevar al jardín derecho para anotarse el punto por juego salvado.

La victoria correspondió a Shaiel Cruz, quien trabajó por espacio de seis entradas en las que aceptó apenas dos anotaciones limpias, le conectaron cuatro indiscutibles, ponchó a dos, con un pelotazo y tres bases por bolas.

Madero en ristre, destacaron Rafael Álvarez de 4-2, dos carreras anotadas, tres impulsadas, Andrys Pérez de 2-2 con una base por bolas y una anotada y el primer bate, Hanyelo Videt de 4-3 con dos carreras anotadas.

Pese al triunfo, los dirigidos por el otrora antesalista matancero sumaron su tercera subserie particular perdida de manera consecutiva lo que complica sobremanera el objetivo de la clasificación.

Como buenas nuevas de la jornada trascendió que el antesalista Luis Ángel Sánchez se incorporara a la nave roja y amarilla a partir de la subserie frente a los líderes de la competición Leones de Industriales prevista para dar inicio el venidero viernes.

Otro de los aspectos positivos que trajo el triunfo fue que en esta ocasión el bullpen pudo aguantar la diferencia, apuntalar el trabajo del abridor. A la ofensiva se logró superar los 10 indiscutibles y el bateo con oportunidad se hizo presente en el estadio Victoria de Girón.

Una decisión acertada por parte de la dirección Matancera resulta el movimiento de Hanyelo Videt al primer turno de la alineación dándole la posibilidad de tener más veces al bate a un pelotero, que es el de mejor promedio de envasado (OBP) del conjunto con .556.

Esto también contribuyó a que en los primeros cuatro puestos a la ofensiva estén los peloteros que más entran en circulación por la causa de los campeones nacionales.

Estadísticas Las Tunas vs Matanzas

La defensa de los Cocodrilos continúa como talón de Aquiles del equipo al sumar una nueva pifia a las 18 que ya formaban parte de las estadísticas colectivas.

El primer paso para salir de una situación adversa es identificar las dificultades que te lo impiden al parecer los reptiles lo hicieron y rompieron su divorcio con la victoria. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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