Díaz-Canel junto al pueblo en movilización de respaldo a Raúl

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN), participa hoy, en la Tribuna Antimperialista, en el encuentro protagonizado por el pueblo, en respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, ante las recientes acusaciones del gobierno estadounidense.

Acompañan al Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República los miembros del Buró Político e integrantes del CDN Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del CCPCC.

Honran el encuentro el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura y los Cinco Héroes de la República de Cuba combatientes antiterroristas.

Presentes además, otros miembros del Buró Político, del Secretariado del CCPCC, dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, organizaciones políticas y de masas, la Unión de Jóvenes Comunistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Aunque la capital sea el epicentro de las acciones de condena ante las patrañas estadounidenses, todo el territorio nacional está unido en rechazo a las presiones imperialistas y en favor de la soberanía nacional.

En respuesta a las acusaciones realizadas por el Gobierno norteamericano el 20 de mayo último, Cuba expuso mediante una declaración que el pronunciamiento tiene la intención de desestabilizar al país a través de la manipulación de los sucesos, donde la mayor de las Antillas, en su derecho, defendió su espacio ante la evidente amenaza. (Por: Jessica Jiménez Gaínza y Bárbara Vasallo | Fotos: Luis Jiménez)

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