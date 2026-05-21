Acaa, la familia en la artesanía

Dos muestras expositivas inauguradas este martes 19 de mayo en la sede matancera de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas dan fe de la trascendencia que tiene el entorno familiar en la trasmisión de la cultura, las tradiciones y todos los valores asociados a ellas.

Renacer creativo, de la autoría de Rita Días Muñoz y su hija, Yamilé Ramos Díaz y Des —iluminaciones, presentada por Carlos Manuel Deus Marcote y su hija, Laura Deus Ferrer, desplegaron su propuesta en la sala Agustín Drake y la galería Artex, respectivamente.

En el caso de la primera se trata de un recorrido por distintas técnicas, partiendo de la muñequería textil, la especialidad de sus creadoras, y atravesando el universo del patchwork sin aguja, el quilling y el kirigami con papel reciclado y la decoración de botellas.

Rita estaba buscando un nuevo objetivo creativo, a partir de una pérdida familiar muy importante que afectó su salud y la hizo volcarse en la artesanía como una terapia salvadora. “Quise llevar la filigrana al papel y la empleé primero en botellas, porque participo hace muchos años en el evento Embotellarte, que organiza la filial de Cárdenas, y me fascina todo lo que se puede lograr con ellas”.

Su hija, Yamilé, descendiente de una línea familiar de costureras, recuerda cómo fue empapándose de estos saberes en casa, a través de la imaginación y la creatividad de su madre y su padrastro y cómo luego los complementó con los cursos especializados de la Acaa.

Según su curador, Alexander Rodríguez Castellanos, esta selección reúne obras hermosas que transitan por un período creativo, que va desde principios de los 2000 hasta la actualidad. “En el caso de los trabajos hechos con papel, con el uso de la técnica del quilling y el kirigami ellas convierten materiales de desecho en piezas escultóricas, lo cual constituye la verdadera singularidad de esta exposición”.

Por su parte, Laura Deus, heredera de la tradición de 30 años de trabajo en piel de su padre, Carlos Manuel, ha crecido rodeada por los quehaceres propios de esta labor y ha aprendido a amarla. Con sus Des —iluminaciones ambos pretenden hacernos comprender que “aquello que carece de luz también puede tener la facultad de iluminar”.

“Llevo dos años en el movimiento de artistas aficionados, he hecho cursos e incluso, he ganado premios, pero mi verdadero mentor ha sido mi padre, él me ha enseñado cada detalle. Compartimos el proceso creativo de muchas de estas piezas”, asegura la joven, quien con esta muestra inicia su andadura en espacios expositivos. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también