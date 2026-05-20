Recibe Orquesta Failde premio en los Cubadisco 2026

La Orquesta Failde se alzó con el premio al mejor álbum tradicional variado en la Feria Internacional Cubadisco 2026 por Caminando, piango piango, según se dio a conocer este domingo.

Al recibir el galardón su director, el joven flautista Ethiel Failde, expresó en sus redes sociales el agradecimiento a cada uno de sus seguidores, en especial a los matanceros.

“Quiero mandarles un agradecimiento inmenso a ustedes por pedir nuestra música, por escucharnos, por apapacharnos, por querernos, gracias siempre a mi Matanzas querida por todo el amor y el empuje que nos dan. Un beso grande y a disfrutar de este Caminando, piango piango”.

“Este Premio Cubadisco y la nominación al Latin Grammy nos recuerdan que la música llega más lejos cuando se comparte con el corazón”, agregó.

Caminando, piango piango es el cuarto álbum de estudio de la orquesta matancera. Dentro de sus valores resalta sus profundas raíces y el apego a los valores de la música cubana, aportándole sonidos contemporáneos que, lejos de desvirtuar o romper con lo tradicional, lo potencia y enaltece.

En declaraciones a la prensa Ethiel adelantó sobre la filosofía de esta producción desde su aparición, en mayo de 2025, que se trata de ir “haciendo camino al andar, ‘piango piango’, poco a poco, aprendiendo, disfrutando el trayecto”.

¿Dónde estabas tú?, Varadero, Que viva Changó, La llorona, El inquieto Joseíto, Yiri yiri Boom, Aquellos ojos verdes, Sigue ese camino y Rumba de esquina a esquina, componen la selección de temas que engrosan el disco.

Exponencial y representativo resumen de sus 14 años de trayectoria, Caminando, piango piango reúne danzones, bolero, guaracha, son, chachachá, rumba, son, alusiones a la timba y hasta cumbia, una amalgama de sonidos que devienen regalo a los más exigentes bailadores. Según lo catalogan los musicólogos, Caminando piango piango es un mosaico tropical de danzón, guaracha, cumbia, y pleno sabor caribeño que captura el alma de Matanzas y más allá de nuestras fronteras.

Destacan en él las colaboraciones con artistas de la talla del boricua Andy Montañez, la cubana Omara Portuondo, la guatemalteca Gaby Moreno y la ecuatoriana Eugenia León.

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