Concepto, novedad literaria con sello Vigía para reparar en Martí

Martí no es la cita, es el que está aquí (en el corazón), sostuvo hoy al llevarse la mano al pecho el escritor Gaudencio Rodríguez Santana, durante presentación de su plaquette Concepto, novedad literaria con sello de Ediciones Vigía que repara en el respeto que merece el más universal de los cubanos.

A la prensa explicó el autor también aficionado a la fotografía que, ante cierta imagen dolorosa captada por su lente le sugirieron «hay un poema ahí» y entonces nació Concepto, un texto que invita a rescatar a Martí donde esté olvidado, porque Martí no debiera abandonarse.

Martí no debió caer en Dos Ríos, y nos debe acompañar siempre, enfatizó Agustina Ponce Valdés, editora del texto y directora del sello literario que se sumó este martes a las acciones que rinden tributo al Héroe Nacional de Cuba a 131 años de su caída en combate.

Con diseño de Marialva Ríos, la edición de Concepto consta de 125 ejemplares manufacturados e iluminados a mano, en los que se utilizaron papeles de diferentes texturas y gramajes, acrílicos azul, ocre, negro, verde y blanco, y fragmentos de vidrio.

Palmas reales, monedas nacionales, la isla de Cuba, una rosa, y el quinqué siempre presente en las publicaciones de la editorial que confecciona libros manufacturados desde 1985 se incluyen entre los elementos que componen la imagen de la plaquette que enriquece la Colección del San Juan.

Luego de la presentación de Concepto a cargo de Brian Pablo G. Lleonart, escritor y periodista, también en el recinto número uno de la calle de Magdalena leyeron poemas Cecilia Soto y Julio César Pérez Verdecia, y este último explicó que la actividad en Vigía se conecta con otras acciones del Proyecto Sur Poesía dedicadas a Martí en ocasión del 19 de mayo.

Lea también