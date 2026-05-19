Leñadores dominan pulso ante Cocodrilos en el pantano 

En el segundo desafío de la doble cartelera entre Las Tunas y Matanzas, pactado a siete entradas, los orientales volvieron a llevarse el triunfo, esta vez con pizarra de cinco carreras por tres.

Los Cocodrilos arrancaron el choque abriendo el marcador en la propia entrada de apertura con el segundo cuadrangular de la jornada de Yulieski Remón.

Los Rojos agregaron otra rayita en la parte baja de la segunda entrada, mientras los Leñadores descontaron en la apertura del tercer episodio para colocar la pizarra dos anotaciones por una.

En el cuarto acto, los locales fabricaron otra carrera con sencillo de jardín derecho de Adrián Pérez, que trajo desde la antesala a Brayan Peña.

Cuando todo apuntaba a una victoria yumurina, los subcampeones nacionales hicieron válido su poderío ofensivo para pisar el home plate en cuatro ocasiones en la parte alta del sexto capítulo y darle un vuelco al marcador.

La victoria correspondió a Enyer Fernández, mientras el descalabro fue a parar a las estadísticas del refuerzo matancero Riquelme Odelín, quien en uno y dos tercios de entradas soportó cuatro carreras limpias, le pegaron cuatro indiscutibles, ponchó a tres y regaló dos bases por bolas.

Con la derrota, los Cocodrilos descienden al último puesto de la tabla de la Liga Élite con balance de cuatro éxitos y nueve fracasos, todos de manera consecutiva.

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