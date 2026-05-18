Leñadores toman desquite en el pantano

Foto: tomada de la página de Facebook de los Leñadores de Las Tunas

En el primer juego de la doble cartelera planificada entre los Cocodrilos de Matanzas y los Leñadores de las Tunas, los visitantes derrotaron a los saurios con marcador de siete anotaciones por seis.

Luego de dos entradas consecutivas, en las que los abridores lograron solventar la faena sin muchas complicaciones, en el principio de la tercera entrada, Yosvani Alarcón sacó la bola por el jardín izquierdo con dos corredores en circulación para poner a los Leñadores en ventaja.

En el cierre de la propia entrada, Matanzas ripostó con cuatro carreras, tras aprovechar bases por bolas consecutivas a Brayan Peña y Juan Miguel Martínez, cañonazo remolcador de Hanyelo Videt y cuadrangular de Yulieski Remón, con dos compañeros en bases.

En el cuarto inning, los visitantes continuaron su embate ofensivo y lograron pisar la registradora una vez más, para conseguir la paridad a cuatro anotaciones en la pizarra.

Justo a mitad de choque, los dirigidos por Aveicis Pantoja hicieron honor a su sobrenombre y fabricaron un racimo de tres anotaciones ante los envíos del relevista Brian Reyes Cedeño, quien entró en sustitución del abridor Sahiel Cruz.

Ante el castigo de los tuneros, el alto mando matancero extrajo a Cedeño del montículo, con una faena de apenas dos entradas, en la que le conectaron seis indiscutibles, cuatro de ellos consecutivos, tres de ellos dobles, y le fabricaron cuatro carreras, todas limpias.

En su lugar entró a trabajar el diestro Yosney García, quien dominó a Maikel Jordan Molina en un roling fuerte por el campo corto, para terminar la entrada.

En la parte baja del quinto episodio, los saurios sumaron una carrera con sencillo remolcador de Andrys Pérez y en el sexto adicionaron otra más, con cuadrangular solitario de Brayan Peña, para cerrar el marcador siete anotaciones por seis.

En el último tercio de juego, los rojos y amarillos amenazaron con anotar en casi todas las entradas, pero no pudieron concretar.

Con la derrota, los dirigidos por Eduardo Cárdenas, suman octavo descalabro de manera consecutiva y exhiben balance de cuatro éxitos y ocho fracasos. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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