Otorgan Vanguardia Nacional a la Anap jovellanense

La sede de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) en el municipio matancero de Jovellanos recibió, en la mañana de este miércoles, la condición de Vanguardia Nacional por sus más recientes méritos.

Su cifra de asociados en ascenso continuo desde 2019, su aporte al desarrollo orgánico, su compromiso a nivel de comunidad y de país, y el potencial de mujeres y jóvenes entre sus filas, fueron algunos de los indicadores más significativos entre los considerados para el galardón.

El otorgamiento tuvo lugar en el propio territorio, como parte del acto provincial por el aniversario de la Anap, donde además se reconoció a diversas cooperativas de toda la provincia, integrantes de las mismas y cuadros del sector.

Asistieron las máximas autoridades del Partido y del Gobierno en Matanzas y en el municipio, así como Osbel Pérez Gerardo, miembro del Buró Nacional de la Anap, Midalis Monzón Álvarez, presidenta del Comité Provincial de la misma, y Maikel Pérez Solano, presidente municipal de la referida organización.

En la alocución realizada por este último, resaltó cómo los resultados obtenidos denotan la conciencia creada entre los agricultores pequeños de la región con respecto a su importante rol comunitario y social, así como la necesidad de preservar dicha entrega a la tierra por los que de ella viven.

Entre los reconocimientos otorgados figuran las cooperativas Alberto Delgado Delgado (municipio de Perico), la Ciro Redondo y la Camilo Cienfuegos (de Martí), la José Díaz Márquez (de Pedro Betancourt), la Nicomedes Nodarse, la Renato Guitar y la Noel Fraguela (de Jovellanos). Municipios destacados resultaron Calimete, Perico y Matanzas.

El encuentro, además, tuvo lugar con motivo del nuevo aniversario de la Ley de Reforma Agraria, en saludo también al venidero Día del Campesino y en recordación del mártir Niceto Pérez, en el aniversario 80 de su asesinato por defender los derechos del campesinado cubano.