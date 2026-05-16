Cocodrilos domesticados en tierra de Cazadores 

Los Cocodrilos de Matanzas sumaron un nuevo descalabro en la Liga Élite del béisbol cubano, esta vez frente a los Cazadores de Artemisa, con marcador de ocho anotaciones por cinco.

Luego de dos jornadas consecutivas en que las inclemencias del tiempo impidieron desarrollar el segundo partido de la subserie entre ambos conjuntos, la Comisión Nacional de Béisbol decidió trasladar las acciones al estadio Latinoamericano.

En el coloso capitalino, los dirigidos por Eduardo Cárdenas fabricaron un racimo de tres anotaciones en la parte alta del primer capítulo, donde se combinaron dos bases por bolas y tres indiscutibles, entre ellos uno de Brayan Peña que sirvió para remolcar dos.

En el cierre de la propia entrada, los artemiseños igualaron el marcador a tres anotaciones con una seguidilla de cuatro imparables de manera consecutiva ante el abridor matancero Sammy Benítez.

Luego los lanzadores de ambos planteles comenzaron un duelo a ceros que duró justo hasta la mitad del choque, cuando Yariel Duque desapareció la bola con un compañero en circulación para poner en ventaja a los rojos.

Los Cazadores sumaron una anotación en el sexto inning y otra más en el final del séptimo episodio para igualar las acciones.

En el octavo acto, Matanzas tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja cuando logró acumular bases llenas sin out, pero la ofensiva no pudo responder.

Un viejo refrán en el béisbol expresa que cuando no haces, te las hacen, y los dirigidos por Yulieski González aprovecharon la poca productividad de los rojos y amarillos para darle vuelco al marcador en el final de la entrada, con cuadrangular de Antony Sánchez con dos compañeros en las almohadillas.

La victoria correspondió a Omar Pérez en rol de relevo, mientras la derrota fue a las estadísticas del refuerzo matancero Yadier Garay, en igual función.

Con la derrota, los reptiles suman su sexta de manera consecutiva y ahora exhiben marca de cuatro éxitos y seis fracasos.

Derrota por partida doble

En el segundo partido de la doble cartelera de la subserie particular entre Matanzas y Artemisa correspondiente a la Liga Élite, los Cazadores derrotaron por segunda vez en la jornada a los Cocodrilos, con pizarra de nueve anotaciones por ocho.

Los reptiles abrieron el marcador en el propio primer capítulo con dos anotaciones frente a los envíos del abridor artemiseño Erlys Casanova.

La tropa del mentor Yulieski González niveló las acciones en la conclusión del propio episodio, cuando se combinaron base por bolas al primer madero Juan Manuel Pérez, seguido de indiscutibles consecutivos de Yansue Moré y Dayán García.

En el segundo episodio, dos errores defensivos de la tropa dirigida por Eduardo Cárdenas abrieron las puertas del home plate a otras dos anotaciones de los Cazadores.

La designación del alto mando yumurino para abrir el compromiso Sair Sánchez no pudo hacerse justicia y saltó del montículo con faena de dos y un tercio de entradas, en las que permitió seis anotaciones limpias; le conectaron siete indiscutibles, entre ellos un cuadrangular de José Antonio Jiménez que sirvió para impulsar otras dos.

En su auxilio entró a trabajar el derecho Royland Averoff, quien pudo contener la ofensiva artemiseña y sacar los últimos dos out de la entrada.

Otras dos nuevas pifias de la defensa matancera, junto con una base por bolas, un pelotazo y un cañonazo de José Antonio Jiménez, sumaron otras dos carreras en la parte baja de la cuarta entrada para Artemisa.

En la apertura del quinto capítulo, los Cocodrilos recortaron diferencias en el marcador con sencillo remolcador de José Amauri Noroña, que trajo a Rafael Álvarez desde la antesala.

Los saurios volvieron a la carga en el sexto inning con un racimo de tres anotaciones para cerrar el desafío 9 carreras por 8.

Con el descalabro, los dirigidos por Eduardo Cárdenas suman su segunda subserie particular perdida de manera consecutiva y la séptima derrota al hilo.