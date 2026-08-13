Dedican exposición fotográfica al centenario de Fidel

En honor al centenario de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, trabajadores del Fondo Cubano de Bienes Culturales inauguraron la exposición Cien años de luz en la Atenas: Fidel y Matanzas, en la galería de la tienda La Aurora, en la mañana de este miércoles.

La selección de fotos, en orden cronológico, rescata instantes del vínculo del eterno líder de la Revolución con la provincia yumurina, fragmentos de una presencia intensa, cercana y transformadora en los distintos pilares de la sociedad cubana: la tierra, la cultura, el deporte, la salud y la educación.

“Es una continuidad, porque precisamente este espacio se inauguró un 13 de agosto hace nueve años. En mi caso, siempre celebrábamos su cumpleaños como un miembro más de la familia, como un padre”, expresó Luis Octavio Hernández Rodríguez, director del Grupo Palma y uno de los directores del Centro Cultural La Aurora.

El artista Osmani Betancourt Caballero junto a Luis Octavio y al equipo de trabajo del Taller del Lolo realizaron la obra La certeza, compuesta por farolas en forma de árbol con la siguiente frase: “Las viejas luces que siempre nos han alumbrado harán que crezcan nuevas flores del tronco agredido y fuerte de la isla”.

Hernández Rodríguez también aludió que serán los cien años de un hombre que siempre fue luz, puesto que en estos días oscuros en los que vivimos, esa luz es imprescindible para guiarnos. Una luz que proviene del ideario martiano. (Texto y fotos: Gisselle Brito García/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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