Una hermandad forjada en los Cocodrilos entre ciclones y revelaciones

Los novatos Brayan Peña y Hanyelo Videt vivieron un excelente campeonato debut con los Cocodrilos de Matanzas en la contienda 64 del béisbol doméstico.

Ambos jóvenes se tornaron figuras indispensables dentro de la alineación de los reptiles y su rendimiento deportivo los llevó a ganarse el cariño y la admiración de la afición. Esos mismos parciales, los bautizaron con los apodos de la Revelación Peña y El Ciclón de Jagüey Grande, en el caso de Hanyelo Videt.

Al término de una nueva sesión de entrenamiento de la preselección de los campeones nacionales, ambos peloteros aceptaron gustosos el diálogo con la prensa sobre sus aspiraciones de cara a un nuevo campeonato, algunas situaciones polémicas en torno a las selecciones nacionales y la marcha de los entrenamientos.

Videt, natural del municipio de Jagüey Grande y quien fue el líder de los bateadores en la Liga Élite del béisbol cubano, quedó fuera del equipo Cuba que representó al país en los Centroamericanos.

A propósito de su exclusión del conjunto nacional, el explosivo jugador comentó que en un momento inicial la decisión lo afectó, porque consideraba que con su rendimiento al menos sería tenido en cuenta para la preselección.

“Como quiera que sea, te afecta porque cada pelotero que juega la Serie Nacional, su mayor logro sería hacer el equipo Cuba, pero nada, para mí fue un momento difícil como muchos en la vida”.

“Supe sobreponerme y ahora estoy entrenando con los Cocodrilos para la nueva Serie Nacional y también para mi participación con el equipo Cuba sub-23 que participará en el mundial de la categoría a finales de año”.

Sobre las expectativas de cara al evento, Videt comentó que pretende darlo todo, al igual que hace cuando juega con su provincia, para poder conseguir el mejor resultado posible para el país.

“Lo principal es tratar de salir a dar lo mejor de mí, como siempre salgo, a divertirme jugando; siempre salgo al terreno con la mejor disposición”.

El número 54 de los reptiles, como muchos de los talentos jóvenes del país, tuvo su paso por las academias de la República Dominicana, período que describió como un aprendizaje constante como pelotero.

“En Dominicana se hace una preparación para jugar el mejor béisbol del mundo, la MLB, y como todo, ahí te enseñan muchas cosas, sobre todo la parte psicológica resulta algo que se trabaja mucho”.

“En lo referente al entrenamiento, hay más condiciones y uno adquiere muchas herramientas, que luego lleva al juego como tal, como son la agresividad, el comportamiento y la parte del ABC del béisbol”.

El Jagüeyense tuvo palabras de elogio para el lamentablemente fallecido Lázaro Junco, quien fue su mentor en la categoría Sub-23 y entrenador en el equipo de mayores.

“El profesor Lázaro Junco fue entrenador mío en los juveniles, después fue mi director en el Sub-23 y estuvo guiándome también en la primera oportunidad que tuve en la serie, fue para mí uno de los pilares importantes para tener los resultados que tengo”.

“Aparte del ámbito de entrenador y profesor, como ser humano era tremenda persona, amigo de todos y siempre estaba dispuesto a darte un consejo”.

Hanyelo Videt al bate

Además de Videt en la preselección Matancera están varios jugadores del municipio de Jagüey Grande, aspecto que el atleta ponderó en pos de que el béisbol siga creciendo en los diferentes territorios de la provincia.

“Resulta muy agradable ver compañeros con los que uno inició en este mundo y que ahora están aquí luchando un puesto para estar en el equipo, eso constituye un mensaje para todos los jóvenes que quieran practicar pelota, de que si se esfuerzan un día puede llegar aquí”.

Sobre sus motivaciones de cara al venidero torneo de las bolas y los strike refirió que su motor impulsor es su familia, esa que siempre ha estado apoyándolo donde quiera que esté y la otra parte es su amor por el deporte.

Por su parte, el también joven y talentoso jardinero yumurino Brayan Peña comentó que estas primeras semanas de entrenamiento han sido muy intensas y demandantes, sobre todo en el aspecto físico.

“Las últimas jornadas hemos incorporado lo que son los volúmenes de bateo y poco a poco vamos a ir entrando en forma, a medida que se acerque el campeonato”.

“En mi caso personal estamos enfatizando lo que es el trabajo con las pesas para tener más fuerza y agilidad en lo que es el movimiento del bate a la hora del golpeo”.

“En lo personal estuve un poco cansado en la Liga Élite ya que habíamos jugado la Serie Nacional y tuve una preparación larga porque primero estuve jugando el Sub-23 para después jugar la Serie Nacional y la Liga Élite considero que esto nos pasó factura a los más jóvenes en el campeonato en el que quedamos por debajo de lo que esperaban”.

“Los resultados no fueron los que quería en materia colectiva, pero en lo individual las cosas salieron bastante bien”.

Brayan “la revelación” Peña: de Tingüaro a la Serie Nacional de Béisbol

Al igual que su compañero Videt, Brayan Peña quiso hacer un aparte para recordar la figura de Junco, sobre el cual comentó que le agradece los consejos que le dió para mejorar como pelotero y como persona.

“Donde quiera que esté le estoy agradecido por su ayuda y por haber confiado en mí y darme la posibilidad de probarme como jugador en el elenco Sub-23”.

Tanto Hanyelo Videt como Brayan Peña han forjado una hermandad que es palpable en el terreno de juego, uno apoyando al otro y corrigiéndose aspectos que los ayuden a crecer como beisbolistas.

Al igual que el campeonato pasado, tanto La Revelación Peña como El Ciclón de Jagüey Grande Hanyelo Videt buscarán potenciar su rendimiento para que la tropa dirigida por Armando Ferrer vuelva a pelear por el título nacional de las bolas y los strike. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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