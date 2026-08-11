Eduardo Blanco: “Me siento orgulloso del niño que escuchaba la pelota en las noches y hoy es capitán de Matanzas”

El estelar jardinero de los Cocodrilos de Matanzas, Eduardo Blanco, se prepara junto al resto de integrantes de la preselección yumurina de cara a la venidera edición del clásico doméstico de las bolas y los strikes.

Totó, como cariñosamente le apodan los más allegados, encara la preparación con el mismo entusiasmo con el que dio sus primeros pasos en el mundillo del béisbol en su natal municipio de Martí.

Sobre su paso por los Leones de la capital en la cuarta edición de la Liga Élite, el estado de forma en el que se encuentra y cómo marcha la preparación de los campeones nacionales, dialogó en una reciente entrevista.

—En la Liga Élite jugando con Industriales te lesionaste. ¿Cómo fue tu recibimiento en los Azules y en qué estado te encuentras actualmente?

“Me encuentro ahora en un estado, como quien dice, a un cincuenta por ciento; me estoy incorporando poco a poco al colectivo, estoy haciendo un trabajo individual, pero muchos de los ejercicios ya puedo hacerlos junto con el equipo”.

“En octubre estaré ahí de nuevo en el terreno de pelotas, aunque todavía me queda todo este mes de rehabilitación, porque todavía no puedo hacer bien el swing, todavía el dedo no me permite realizar un buen swing ”.

“Jugar con Industriales fue una experiencia bien bonita; de verdad que nunca me imaginé ser refuerzo de Industriales, siempre pensé que nuestro equipo, a pesar de todas las dificultades que pasamos, podía clasificar”.

“Yo venía de una lesión, me perdí un mes sin jugar pelota y por eso pensé que no iba a ser pedido, pero gracias a Dios estuve bien en las oportunidades que tuve”.

“En ese momento, esa etapa final de la Serie Elite estaba bien físicamente y al bate, como todo el mundo sabe, en los play-offs el rendimiento mío, como quien dice, se duplica y contaron conmigo, me llamaron el día antes y me sorprendió la llamada del profesor Carmona, al cual le agradezco mucho”.

–Tuviste que adaptarte a una nueva circunstancia, estás acostumbrado a ser titular con tus Cocodrilos, ya sea como bateador designado o defendiendo el jardín central, con Industriales tuviste que adaptarte a esta función de salir de emergente, supiste responder–. ¿Cómo te preparaste para encarar esos turnos que tuviste con industriales?

“Desde el primer momento de que ya fue oficial el pedido mío hacia los azules de la capital, me puse la mente psicológicamente en función de que podía o no jugar de titular, porque ellos tenían a los jardineros que estaban muy bien en todas las series, no me sorprendió que no empezara jugando, pero sabía que el momento sí me iba a tocar”.

“Gracias a Dios, como todo el mundo vio, me dieron la oportunidad para empatar el juego y para irnos arriba supe responder y poco a poco fui dándome la titularidad hasta terminar de tercer bate del equipo”.

¿Cómo encara un pelotero veterano, pero que ha tenido resultados en nuestra Serie Nacional, el no ser convocado a los equipos cubanos?

“ Nosotros los deportistas cubanos que jugamos aquí en nuestra serie doméstica, el sueño es vestirse con las cuatro letras del equipo cubano”.

“ Este año tuve una muy buena Serie Nacional, en la que fuimos campeones, tuve un muy buen playoff, fui el MVP y en la élite, como bien había dicho anteriormente, tuve una lesión de un mes que ahí ya psicológicamente tuve que prepararme bien, porque pensé que ya se me iba a hacer esquivo ese equipo”.

“Con los años que uno lleva ya en el deporte, son cosas que uno va sufriendo, por lo menos ya en los últimos siete u ocho años he vivido esa mala experiencia de no entrar en ningún equipo Cuba”.

“Me preparo para mí, para mi familia, para el pueblo, para dar lo mejor de mí, y si algún día me llaman, bueno, ahí estaré, aunque los años van pasando, uno nunca desiste a ese gran sueño que tiene”.

¿Cómo ves esta preselección del equipo Matanzas?

“Esta preparación con los jardineros, a muchos jóvenes los conozco, porque he estado cerca con ellos cuando jugamos la provincial ahí con Matanzas y tienen tremendo talento.

“Ellos vienen de los juveniles, en los juveniles, como todo el mundo sabe, se juegan muy poco, son torneos de 15, 14 juegos, años que no se juegan y entonces sí les faltan un poco de carretera como se dicen en el argot beisbolero pero sobre todo la velocidad y brazos, la mayoría de todos esos muchachos la tienen”.

“Tienen muy buenas condiciones, lo que hace falta es trabajar ahí con ellos, para pulir en el terreno todo lo que les haga falta”.

¿Cómo están afrontando este nuevo ciclo que vienen a defender la corona nacional?

“La mala experiencia de quedar último en la Liga Élite nos hizo sacar experiencia y sabemos las cosas que nos faltaron hacer en el terreno, a pesar de otros factores externos que también perjudican el rendimiento y el resultado del equipo, pero las cosas que no se dieron”.

“ Sobre todo el pitcheo y la defensa, dos factores importantes del juego nos jugaron y no permitieron cumplir el objetivo que era repetir el título”.

“ Todavía nos queda hacer jugadas tácticas para los muchachos nuevos que las necesitan sobre todo, trabajo en pizarras, muchas cosas que este año todavía no hemos podido lograr por el tema del transporte e ir al estadio, pero poco a poco se van a ir limando”.

“ La verdad que no es fácil, estar lejos de la familia bajo todas estas dificultades que todo el mundo sabe que estamos viviendo, pero son las cosas que uno como deportista tiene que crecerse y saber que tú dices, sí voy a ser pelotero, es sabiendo todas las dificultades que trae jugar la pelota, pero cuando tú juegas con amor, no hay nada que te impida jugar por eso”.

¿Cuál es el consejo que le das tú a los muchachos jóvenes ?

“El consejo que yo le doy a los muchachos jóvenes es que entrenen día a día, que nunca se rindan, que tengan mucha disciplina, que a través de la disciplina vienen los resultados”.

“ Si hoy se visten con la camisa del nombre de Matanzas es para defenderla, (ñ no es para decir que estoy en el equipo Matanzas, para que todo el mundo vea que estoy en el equipo Matanzas, es jugar con la convicción de que quiero jugar titular y quiero ser regular”.

“ Ahora mismo, muchos nuevos que empezaron hace 4 o 5 años atrás, como Andrys Pérez, que era un muchacho nuevo, mira en lo que se ha convertido”.

¿Qué le diría el Eduardo Blanco de hoy en día, al Eduardo Blanco niño que empezó a jugar pelota en Martí?

“ Yo le diría que se siente orgulloso de ese niño, que un día oía por el radio los nombres de Manrique, de Cárdenas, Estrada, todas las noches cuando jugaban”.

“Estoy satisfecho de ese niño que siempre soñó estar con el equipo de Matanzas y hoy en día es el capitán de esos cocodrilos, este Eduardo Blanco está súper orgulloso de ese niño que andaba sin zapatos y que nadie conocía y gracias al trabajo que he hecho en el terreno, todas las personas me conocen y me apoyan”.