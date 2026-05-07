Informa el Cuerpo de Guardabosques de Cuba sobre incendios forestales

El Cuerpo de Guardabosques de Cuba (CGC) anunció la ocurrencia de 111 incendios forestales en la mayoría de las provincias desde el inicio de su campaña nacional en enero hasta el 30 de abril pasado.

Solo durante esos cuatro meses, un reporte de su Departamento de manejo de fuego especificó, en exclusivo a la Agencia de Noticias, que la cifra preliminar de hectáreas dañadas ascendió a 3174,55 en bosques naturales y plantados.

Añadió que el territorio de Pinar del Río registró 46 con 2912,60, seguido por el de Matanzas e Isla de la Juventud, con 16 y 16; y 58 y 34,21, respectivamente, y el de Artemisa con 14 y 67,74, en un resumen en torno a los lugares de mayores impactos por su cuantía.

Aclaró que ese grupo acumuló la mayoría de ellos con 162 incendios que impactaron 3072, 55 hectáreas; en tanto no ocurrió ninguno en La Habana, Mayabeque, Camagüey y Guantánamo.

El CGC, del Ministerio del Interior, presentó a principios de año su tradicional campaña nacional, respaldada por su plan para contrarrestarlos, en la sesión teórica del Ejercicio Nacional contra incendios forestales.

Los estudios practicados y la experiencia de más de 25 años muestran que en Cuba existen regiones con condiciones para que surjan fuegos más intensos y de mayor magnitud no solo por el impacto de las variabilidades climáticas, sino también por las irresponsabilidades de los seres humanos.

Aunque sus operaciones van desde enero hasta mayo próximo, existen evidencias de un cambio en el patrón de su comportamiento y su ocurrencia se extiende hasta los meses de junio, julio y agosto, asociados a elementos relacionados con la prolongación del período poco lluvioso en la nación y a las variables meteorológicas.

El mayor riesgo es el comprendido entre los meses de enero a mayo, donde ocurre el 96% de ellas, pero sobresalen los de marzo y abril como los de mayor ocurrencia histórica.

Según el Índice de predicción de peligro, los más expuestos son Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y el municipio especial de Isla de la Juventud, aunque en general el 90% de sus causas son de origen humano y aún muy escasa la percepción que existe sobre su riesgo. (Por: Lino Luben Pérez) (Edición web Girón: Miguel Márquez Díaz)

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