Dedicado al Día de las Madres será el concierto que ofrecerá la pianista, compositora y profesora María de los Ángeles Horta, junto al trombonista Dairon Jiménez Tamayo y otros invitados, esta tarde en el Teatro Sauto, Monumento Nacional.

“Este concierto será precioso, porque tendré el gusto una vez más de acompañar, para mí, al mejor trombonista que hay en estos momentos en Cuba, con un sonido hermoso y una forma de asumir la música diferente.

“El trombón es un instrumento muy complejo; buscar sonidos agudos con él y hacer sonar el instrumento, ese cantábile es muy difícil. Casi siempre el trombón servía como base en las orquestas, pero así, como solistas, creo que en Cuba hay muy poco y Dairon Jiménez es uno de ellos.

“Él ha hecho conciertos con la Orquesta Sinfónica de Matanzas, ha tocado de solista con la Banda provincial de Conciertos y, además, dirige y hace los arreglos de Atenas Brass Ensamble”.

Para Dairon, tocar con María de los Ángeles siempre representa una oportunidad de crecimiento. En esta ocasión se torna especial, al dedicarlo a una de las personas más importantes en la vida de cualquier ser humano.

“Es un placer tocar con la maestra Mary Horta, quien es una de las más grandes pianistas que ha dado nuestra ciudad. Nos llevamos muy bien; tocando con ella aprendo mucho sobre fraseo, estilo, sobre música en general.

“Hacer un concierto por el Día de las Madres también es muy especial, pues estoy rodeado de madres excepcionales y qué mejor regalo para ellas, junto a una gran madre que es María de los Ángeles Horta, que un concierto para la figura más esencial de todos, sin importar la época ni el país. Me gustaría, asimismo, dedicarlo a la madre de todos los cubanos, que es nuestra Patria”.

El diálogo musical entre dos generaciones le aporta singularidades a una presentación que se anuncia hermosa, desde el motivo que la origina hasta el repertorio que ofrecerá en una de las instituciones culturales más distinguidas de Cuba.

“Me parece que va a ser muy bonito hacerlo en teatro arena, más íntimo, más cercano. Será en Sauto y es un honor estar nuevamente en el escenario de este gran coliseo, con su belleza arquitectónica.

“Desde el 50 aniversario de la Sinfónica, en 2000, no había vuelto a tocar en Sauto. Hace poco toqué acompañando a una alumna en su graduación y de verdad sentí muchos deseos de volver a hacerlo. Me enamoré de la idea y se la planteamos a Kalec. El concierto va a ser hermoso y diferente, con muchas sorpresas agradables”.

Un repertorio selecto, junto a otros regalos musicales, será el obsequio hoy de la pianista, compositora y profesora María de los Ángeles Horta y el joven trombonista Dairon Jiménez para las madres desde las 3:00 de la tarde en el Teatro Sauto.

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