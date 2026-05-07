Un Museo que es la casa de todos

El espacio La Casa de todos, de las Brigadas de Instructores de Arte José Martí en Matanzas, en su sexta entrega se dedicó al 62 aniversario del Museo Farmacéutico, en la otrora botica francesa de Ernesto Triolet.

En el encuentro, que contó con la participación del trovador y profesor Reynaldo Montalvo y Alexis Plasencia, con una acción plástica de body painting, personalidades de la cultura matancera, entre ellos el Conservador de la Ciudad de Matanzas, el actor y director de Teatro de las Estaciones Rubén Darío Salazar, Premio Nacional de Teatro y el artista de la plástica Adrián Gómez Sancho, felicitaron a la institución y sus trabajadores y resaltaron su importancia para la historia cultural matancera.

Eddy Tabares Daniel, presidente de las Brigadas de Instructores de Arte en la provincia, se refirió al vínculo estrecho entre la Botica del siglo XIX, Monumento Nacional y los instructores de arte.

Fotos: Carrete Producciones

“Es un honor para los instructores de arte tener la única botica francesa del siglo XIX que se conserva y que esta sea nuestra casa. Aquí se desarrollan diferentes espacios de nuestro movimiento como el taller de experiencias y el diálogo de generaciones.

“Aquí recibimos confianza, respeto, consejos y nos fortalecen cada día como seres humanos, tanto los trabajadores como su directora Marcia Brito, quien es para nosotros una joya de la cultura cubana”.

El Museo recibió reconocimientos de José Manuel Espino, presidente del Comité provincial de la Uneac, de Osbel Marrero Acosta, director provincial de Cultura, quienes exaltaron la exquisita labor conservacionista y de protección al patrimonio que allí se realiza. Se sumaron a los agasajos la Dirección Municipal de Cultura y el Comité provincial del Partido.

Marcia Brito Hernández, directora del Farmacéutico, aprovechó la ocasión para mencionar los retos con los que la institución llega a sus 62 años como museo.

“Este 62 aniversario es el resumen de muchos años de labor, de muchos años de entrega y de muchas personas, porque no solo es este período de tiempo en que la botica fue declarada como museo, a partir del año 1964, sino desde que se funda la botica francesa en el año 1882 hasta nuestros días.

“Hoy existe el Museo Farmacéutico porque existió una familia que conservó la botita del siglo XIX en estado original y nosotros la recibimos y la cuidamos con mucho esmero, dedicación y con el afán de que perdure la historia”.

La Casa de todos defiende entre sus objetivos promover la labor de los integrantes del movimiento de instructores de arte y la vanguardia artística de la provincia de Matanzas. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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