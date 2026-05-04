Unión Eléctrica prevé afectación de 1400 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1346 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3889 MWh, con 550 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1700 MW, la demanda 2480 MW con 850 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 8 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 477 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se prevé la entrada de la unidad 1 de Energás Varadero con 30 MW.

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1730 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1370 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1400 MW en este horario. (Con información de la Unión Eléctrica)

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