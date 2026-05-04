Prevén mayo con temperaturas muy cálidas

El Centro del Clima (Cenclim), del Instituto de Meteorología, informó que las temperaturas máximas y mínimas de mayo estarán por encima de los promedios históricos en las tres regiones de Cuba, según modelos consultados y criterio de expertos.

Idelmis González García, jefa del Cenclim, declaró al periódico Granma que las precipitaciones se comportarán por debajo de la norma mensual en occidente, mientras en centro y oriente se mantendrán cercanas a los valores habituales.

Mayo marca el inicio del periodo húmedo en Cuba, que concluye en octubre y concentra el 74 por ciento de la lluvia anual. El comienzo ocurre primero en la región oriental y luego se extiende hacia el occidente.

Los meses más lluviosos en el país son mayo, junio —el de mayor acumulado anual—, septiembre y octubre, precisó la especialista.

González notificó que la mayoría de los modelos prevén el desarrollo de un nuevo evento El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) en julio en el océano Pacífico ecuatorial, con posible persistencia hasta finales de año.

Aunque la magnitud aún es incierta, algunos pronósticos sugieren que podría ser fuerte, mientras el modelo cubano prevé su inicio en noviembre.

De confirmarse, el fenómeno modificaría el comportamiento de las principales variables meteorológicas, en particular de la temporada ciclónica, indicó la experta.

El Centro del Clima mantiene vigilancia continua sobre este evento y actualizará oportunamente sus proyecciones, resaltó González.

Las conclusiones fueron presentadas en el XV Foro Nacional de Perspectivas del Clima, con participación de centros meteorológicos provinciales.

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