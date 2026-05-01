Celebra pueblo betancourense Día Internacional del Proletariado

Con la premisa de reafirmar la unidad del pueblo y el protagonismo del movimiento obrero en defensa de la soberanía nacional, miles de betancourenses participaron este Primero de Mayo en el tradicional desfile por el Día Internacional de los Trabajadores, que tuvo como punto de partida la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular y culminó con un acto político‑cultural en la plaza 28 de Septiembre.

La Comisión Evaluadora destacó el entusiasmo, la iniciativa y el colorido de los colectivos sindicales. En los grandes sindicatos, el Agropecuario, Forestal y Tabacalero se alzó con el primer lugar, seguido por Educación, Ciencia y Deporte y Administración Pública. En los pequeños, el protagonismo fue para el sindicato de la Cultura, mientras que Civiles de la Defensa y Transporte recibieron el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Damaris González Pérez, secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba en el poblado, quien resaltó la trascendencia de la jornada y señaló que 16 813 betancourenses expresaron su firme rechazo al bloqueo y ratificaron, bajo el lema La Patria se defiende, que la cohesión popular y el amor a la Patria sostendrán la Revolución, la soberanía nacional y las conquistas socialistas.

El acto contó, además, con la presencia de autoridades políticas y gubernamentales, representantes del Ministerio del Interior y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en la provincia, así como cuadros, funcionarios y trabajadores de diversos sectores, junto al pueblo betancourense en general. (Por: Yadiel Barbón Salgado)