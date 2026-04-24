Trabajadores de la EMPAI ratifican apoyo a la Revolución

Los trabajadores de la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas (EMPAI) se sumaron este jueves al movimiento popular «Mi Firma por la Patria» en un acto de reafirmación revolucionaria donde respaldaron la soberanía nacional y rechazaron el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra la isla.

En el encuentro, el director de la EMPAI, Jorge Luis Hernández Rodríguez, expresó en exclusiva a Girón que “este proceso nos permite ratificar la decisión de defender nuestra nación y la soberanía nacional en cualquier momento y circunstancia”. Agregó que la iniciativa constituye “una declaración de fidelidad y condena al genocida bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y al cerco económico a que es sometido nuestro país”.

Fotos: Raúl Navarro González

Las declaraciones del directivo también subrayaron el derecho de los cubanos a vivir en paz. “Significa igualmente el derecho irrenunciable de los cubanos a vivir en paz. Y el no rotundo a una intervención militar a nuestro país”.

La campaña de firmas sirvió también de escenario para que Hernández Rodríguez ofreciera un balance positivo del desempeño de la entidad durante el complejo año 2025. “Yo creo que el año pasado fue un año muy difícil para todo el sistema empresarial, y nosotros en la EMPAI no estuvimos exentos de esta situación”, reconoció el directivo. Sin embargo, destacó que la empresa “cumplió y sobrecumplió con todos sus indicadores económicos”.

La EMPAI participa activamente en el programa de transformación y soberanía energética, con la construcción de un parque solar fotovoltaico que debe concluir en el primer semestre de 2026, además de otros tres parques en distintas provincias.

“Trabajamos prácticamente todos los programas que tiene el país”, afirmó el directivo, mencionando obras tan significativas como la remodelación del Museo de la Revolución en La Habana, el rescate de la fábrica de cemento de Cienfuegos, proyectos para el turismo, viviendas y obras de la cultura. “Prácticamente hemos puesto la mano en todos los proyectos vinculados a los procesos inversionistas y que impactan en el desarrollo económico y social de la provincia”, sentenció.

El director informó que la EMPAI recibirá el próximo día 29 en el Teatro Sauto la condición de Colectivo Vanguardia Nacional por trigésimo tercera ocasión de forma ininterrumpida, algo nunca antes conseguido por colectivo alguno en la provincia. “Esto, por supuesto, es un alto en el camino, es un momento de regocijo, de felicidad para todos nosotros, pero es un compromiso supremo y un momento para proponernos alcanzar metas superiores”, reflexionó Hernández Rodríguez.

Este lauro se suma a otros reconocimientos que avalan su excelencia, como el Premio Nacional de Calidad, recibido en cuatro ocasiones.

La campaña «Mi Firma por la Patria», iniciada el pasado 19 de abril en Playa Girón por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convoca a la ciudadanía a ratificar su compromiso con la paz y la soberanía nacional frente a la escalada de amenazas imperialistas. En Matanzas, la iniciativa ha recibido el respaldo de las máximas autoridades y de múltiples colectivos laborales y sociales. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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