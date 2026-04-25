Desarrollan en Martí Festival de Tradiciones Campesinas

En un ambiente de alegría y reafirmación de las raízes culturales, el municipio de Martí celebró su Festival de Tradiciones Campesinas, donde resultaron electas las jóvenes que representarán la belleza y el espíritu de ese territorio matancero.

El evento, que contó con la participación de estudiantes de los centros educativos del territorio, tuvo como momento cumbre la elección de Amanda de la Caridad Marrero Llerena, estudiante del preuniversitario Andrés Borroto Torrez, como Flor de Birama por tercer año consecutivo.

El jurado también distinguió como pétalos a las jóvenes Dianelis Villaurrutia García, Érica Álvarez Riva (ambas del preuniversitario Andrés Borroto Torrez), Lianne de la Caridad González García y Stefani Molina Delgado (estudiantes de la Secundaria Básica Lino Figueredo). Además, el premio de la popularidad fue concedido a Alexa González de la Paz, estudiante de la propia Secundaria Lino Figueredo, quien ―de mediana estatura, pero bella y encantadora― atrapó al público con su carisma y mereció los más cálidos aplausos.

En sus palabras de agradecimiento, la flamante Flor de Birama, Amanda Marrero, destacó el significado del certamen en el contexto actual. “Este evento es muy importante en los momentos actuales, cuando el país atraviesa por una difícil situación económica, afirmó la joven, quien agradeció al jurado, al público y a su familia por el apoyo brindado.

El festival incluyó un emotivo instante en que las participantes del certamen desfilaron vestidas de amazonas, evocando las tradiciones ecuestres del campo cubano. La velada artística estuvo animada por la compañía Isla, dirigida por el instructor de Arte Abel Mayedo, cuyos integrantes atraparon al público con sus coreografías y puestas en escena.

El trovador Joaquín Atencio y los poetas Alfredo Silva y Noel Hernández, del grupo Son del Llano, le cantaron a las concursantes. También se presentaron otros aficionados de la localidad, como el trovador Rudy Puentes, la solista Zulanis Pérez, y los artistas Janny Nadia Rodríguez, Maiky Fuentes y Yadira Vera, quienes hicieron galas de sus interpretaciones. El cuentista Víctor Rodríguez, uno de los aficionados más destacados del patio, ofreció lo mejor de su repertorio al escenificar un cuento de los grandes cuentistas cubanos.

( Por: Flora Arencibia Nazco)