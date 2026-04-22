Convocan a la IX Conferencia Científica Museología y Sociedad 2026 en Matanzas

El Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Matanzas, con el coauspicio de la Unión de Historiadores de Cuba y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, convocó a la IX Conferencia Científica Museología y Sociedad, que se efectuará del miércoles 23 al viernes 25 de septiembre de 2026 en la Atenas de Cuba.

El encuentro, que es coauspiciado además por el Comité Cubano del Consejo Internacional de Museos (ICOM), la Dirección Provincial de Cultura y la Agencia de Turismo Cultural Paradiso, tiene como propósito el debate e intercambio de experiencias relacionadas con la Museología y la Historia y llega este año cargado de significaciones históricas y culturales, al coincidir con varias efemérides importantes para la nación y la provincia.La serie de conferencias “Museología y Sociedad” se ha consolidado como un espacio imprescindible para el intercambio entre especialistas, historiadores y gestores culturales. En sus ediciones anteriores, el evento ha abordado desde la gestión de colecciones y la museografía comunitaria hasta los desafíos de la digitalización y la museología participativa.

En 2024, por ejemplo, el encuentro se desarrolló en el marco del aniversario 328 de la ciudad y estuvo dedicado al aniversario 500 de la fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana. En esa ocasión, las ponencias recorrieron temas como el patrimonio ferroviario, la restauración de documentos históricos y el papel de los museos en la preservación de la memoria local.

En esta ocasión estará dedicada al centenario del natalicio de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al 125 aniversario del fallecimiento de Oscar María de Rojas, insigne personalidad de la museología cubana, y al 140 aniversario de la Abolición de la Esclavitud en Cuba, un hecho fundacional en la conformación de la nación cubana y de profundo significado para la provincia, cuyo desarrollo económico estuvo ligado a la plantación esclavista.

Los resultados del trabajo de los museólogos e historiadores constituyen motivación para debatir experiencias en el marco de la celebración del aniversario de la ciudad. El evento se perfila como una plataforma para la presentación de investigaciones, paneles y talleres que aborden temas como la museología social, la patrimonialización de sitios de memoria, la educación patrimonial y el papel de los museos en el desarrollo local.

El programa científico incluirá conferencias magistrales, comisiones de trabajo, visitas guiadas a instituciones patrimoniales de la ciudad —como el Museo Provincial Palacio de Junco, el Castillo de San Severino y la Casa de la Memoria Escénica— y sesiones de intercambio con especialistas del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y del Comité Cubano del ICOM.

La convocatoria está dirigida a museólogos, historiadores, conservadores, restauradores, arquitectos, antropólogos, estudiantes de carreras afines y todos los actores vinculados a la gestión y preservación del patrimonio cultural. Los interesados en participar deberán presentar sus resúmenes y propuestas de ponencia a través de los canales habilitados por el Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Matanzas, en fechas que serán oportunamente anunciadas.

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