Fondo de Bienes Culturales en Matanzas recibe condición de Vanguardia Nacional

Por decimocuarta ocasión consecutiva la Filial Matanzas del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) recibe la condición de Vanguardia Nacional que otorga la Central de Trabajadores de Cuba por los resultados sobresalientes alcanzados durante el año 2025.

Avalan este reconocimiento el haber sobrecumplido el plan de ingresos en más de 72 millones de pesos, y el plan de ventas en más de 70 millones. Asimismo, crecieron en las ventas por canales de pago electrónico y cerraron el año anterior sin dificultades en el pago a los creadores.

Otros méritos por los que destaca la Filial son el sobrecumplimiento del plan de producción del taller de cerámica, el fortalecimiento de los vínculos con los alumnos del nivel medio de la Escuela Profesional de Arte y la comunidad con la participación en los meses de verano en Arte en Guerrilla y en las Ferias del libro de varios municipios del territorio.

«La dedicatoria a nuestra provincia de la Feria Internacional de Artesanía nos motivó de tal manera que se cumplieron con calidad y eficiencia todas las actividades programadas, destacando además, los premios y reconocimientos recibidos por nuestros creadores», destacó Félix García Ruau, director de la Filial Matancera del FCBC.

Candelaria Llanes Echavarría, secretaria del Sindicato en el FCBC expresó que para el 2026 se proponen continuar la atención a la Circunscripción 26, a las familias vulnerables, los hogares de niños sin amparo familiar de Colón, Cárdenas y Matanzas, así como al Hospital Pediátrico Provincial y el Hospital Comandante Faustino Pérez.

Durante el acto, efectuado esta mañana, se reconoció también a las áreas de Subdirección Económica, Subdirección Comercial, Recursos Humanos, Aseguramiento Logístico y la Dirección por sus resultados de trabajo.

De igual manera, los trabajadores mostraron su compromiso con la defensa de los principios que sostienen el proyecto de nación con la firma por la Patria, demostrando que la cultura es un pilar fundamental dentro de la Revolución.