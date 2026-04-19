Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1130 MW para el horario pico nocturno

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1413 MW a las 20:00 horas, superior a lo pronosticado por la no entrada de la unidad 3 de la CTE Santa Cruz y de 8 motores del Fuel de Moa, además la demanda fue superior al pronóstico.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3697 MWh, con 493 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1760 MW, la demanda 2564 MW, con 796 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidades 5 de la CTE Antonio Maceo, Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 446 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se pronostica para el pico la entrada de 4 motores del Emplazamiento Fuel de Moa y la patana de Regla con 90 MW y el completamiento de la unidad 3 de la CTE Cienfuegos con 150 MW (Recién sincronizada).

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 2000 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1100 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1130 MW en este horario.

(Con información de la UNE-Minem)