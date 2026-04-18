La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1320 MW para el horario pico nocturno

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1591 MW a las 19:20 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3678 MWh, con 438 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

A las 06:00 horas de hoy, el SEN reportó una disponibilidad de 1.570 MW, frente a una demanda de 2500 MW MW, con una afectación de 932 MW. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Se encuentran en avería: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo, Unidad 2 de la CTE Felton.

En Mantenimiento: Unidades 5 de la CTE Mariel, Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 333 MW fuera de servicio.

Se pronostica para el horario pico la entrada de 5 motores del Emplazamiento Fuel de Moa con 60 MW, la entrada de la unidad 6 de la CTE Mariel con 80 MW, la entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 60 MW. La entrada de la unidad 4 de Energás Varadero con 40 MW.

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1810 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1290 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1320 MW en este horario.

Se recomienda a la población mantener medidas de ahorro energético y mantenerse informado por los canales oficiales de la UNE y la prensa nacional.

(Con información de UNE)