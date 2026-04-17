Unión Eléctrica estima afectación de 1878 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1834 MW a las 20:30 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3959 MWh, con 540 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1110 MW, la demanda 2360 MW, con 1276 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1350 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidades 1 y 3 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo, Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidades 5 de la CTE Mariel, Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 333 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se pronostica para el pico la entrada de los motores del Fuel de Mariel con 92 MW.

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1202 MW con una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 1848 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1878 MW en este horario. (Con información de la Unión Eléctrica)

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