Convocan a los matanceros a un Primero de Mayo con el lema «La Patria se defiende»

Trabajadores, estudiantes y sus familias desfilarán el próximo primero de mayo en la provincia de Matanzas, impulsados por la consigna de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) para este año: «La Patria se defiende» —un llamado a la unidad y la resistencia frente a las crecientes agresiones del gobierno de Estados Unidos.

La convicción fue transmitida durante la lectura de la Convocatoria por el Día Internacional de los Trabajadores, efectuada en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, considerado referente de la atención sanitaria en el país.

Esta jornada se produce cuando la nación conmemora el 65 aniversario de la victoria en Playa Girón, la primera gran derrota del imperialismo en América Latina, ocurrida en el sureño municipio de la Ciénaga de Zapata. Ese espíritu de resistencia inspira la movilización obrera, en un contexto de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington por más de seis décadas, y de una reciente orden ejecutiva que añade un cerco energético a las ya extremas medidas de asfixia.

La elección del Hospital Faustino Pérez como sede de la lectura de la convocatoria no es casual. El centro asistencial, dirigido por Taymí Martínez Naranjo, Miembro del Consejo de Estado, abrirá el desfile provincial, manteniendo una tradición de unidad y entrega. «Nuestra institución siempre ha tenido la tradición de desfilar todos juntos, unidos. Para nosotros este año es un gran honor empezar el desfile», afirmó la directora.

Martínez Naranjo añadió que «lo que nosotros representamos posee más motivos que nunca, ya que somos un sector que diariamente está afectado por el bloqueo de los Estados Unidos. Vamos a marchar para enaltecer nuestra labor de salvar vidas, lo que todos los días realizamos en nuestra institución».

El Secretario General de la CTC en Matanzas, Osmar Ramírez Ramírez, informó que los 13 municipios de la provincia celebrarán su propio desfile. La jornada, explicó, no será un desfile más, sino una demostración de austeridad y racionalidad que responderá a las restricciones impuestas por el bloqueo, pero acompañada del entusiasmo desde cada surco, fábrica, aula y hospital.

La convocatoria de la CTC, leída en el hospital matancero, enfatiza que «celebrar el Primero de Mayo es demostrar la unidad de los cubanos y su patriotismo; es volver a “romper el corojo” como lo hizo Maceo en Baraguá… es un llamado a defender el país, desde el surco, las fábricas, las aulas, los centros científicos, termoeléctricas, hospitales, la cultura, el deporte; desde cada trinchera de combate».

La idea movilizadora «La Patria se defiende» impulsa también el lema complementario «Por Cuba juntos creamos», que expresa la convicción que acompaña esta fecha, impulsando las prioridades definidas por el Partido sobre la defensa de la Patria Socialista, el cambio de la matriz energética, y la producción de alimentos.

En el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, los matanceros acudirán a las calles el 1 de Mayo con los colores vivos de la bandera, con alegría y patriotismo, para reafirmar que, tal como lo enseñara el líder histórico de la Revolución, este es un día de «rebeldía consciente y victoria segura».

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